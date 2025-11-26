Machillo Ramírez ya tiene el sustituto de Washington Ortega en Alajuelense

Alajuelense está en estado de alerta por la lesión de Washington Ortega. Este martes, en la conferencia de prensa, Óscar Ramírez recibió varias consultas enfocadas en ese tema.

Machillo fue muy claro que perder a una figura como Ortega es un golpe fuerte, pero fue enfático al defender a los dos jóvenes que tiene en el arco: Bayron Mora y Johnny Álvarez.

Confianza en Bayron Mora para la final

El DT asegura que ya tomó su decisión. Aunque no lo confirmó directamente, todo apunta a que sería Mora, quien entró de cambio el domingo ante Sporting, tras la lesión del estelar.

LEA MÁS: Médico revela cuánto podría perderse Washington Ortega dependiendo del tipo de su desgarro

Bayron Mora tiene su oportunidad en Alajuelense tras la lesión de Washington Ortega. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Hay un trabajo de respaldo. A mí me deja tranquilo ver día a día a Diego Cejas (preparador de porteros) trabajando con los muchachos y la seriedad con que lo hacen. Es un tema novedoso el hecho de que un muchacho asuma este primer partido de la final, pero somos conscientes de que necesita nuestro apoyo y que estará allí.

“Quiero pedirle a la afición en este caso que tenga ese entendimiento y que sea congruente con el actuar del muchacho. A mí me preguntaron el domingo por este tema y dormí tranquilo, en lo que el grupo ha dado y ante las situaciones que se han presentado y tenido que lidiar, esta es una más que Dios quiera podamos lidiar”, opinó.

LEA MÁS: Alajuelense da lamentables noticias sobre el portero Washington Ortega

¿Cuánto cambia Alajuelense sin Ortega?

¿Cambiará mucho Alajuelense sin la presencia de una de sus estrellas?

“No, no, vieras que no, es que es un puesto que es único y no cambia tanto, tal vez podemos hablar de ubicación, manejo, en toma de decisiones, pero en la parte de lo que es cancha, no. Sabemos que él es una línea importantísima, que le ha tocado más peso, pero siento yo que es un tema más de él, de eso que te hablaba, las tomas de decisiones, es lo que creo que es lo más importante y que tiene un grupo de muchachos en defensa que está muy atenta para ayudar”, dijo.

Machillo Ramírez afirma sentir mucha confianza en lo que hará su portero suplente para la final de la Copa Centroamericana anteXelajú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Machillo advierte: Xelajú es un rival de respeto

Sobre lo que es Xelajú, el rival manudo para este miércoles, le tiró varios elogios y como un rival de mucho respeto.

“La vida me enseñó a mí que en tema de finales hay que ser precavido, tal vez ustedes los periodistas son los que han hablado de esa manera, lo que es Xelajú, pero ver la gente que sacó, los equipos con que lidió y que pudo resolver, a mí me da eso para tener mucho respeto y saber que es un equipo que rindió ante situaciones difíciles, eso me habla de un grupo con espíritu, un inteligente, con sus individualidades y con el deseo de querer estar o lograr un campeonato y esa ilusión lo hace difícil”, explicó.

LEA MÁS: Periodista guatemalteco afirma que Alajuelense es favorito, pero menos que en finales pasadas