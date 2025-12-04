Este es el botín millonario que se llevó Alajuelense por ganar la Copa Centroamericana

La Copa Centroamericana se volvió un negociazo para Alajuelense, certamen del que ha sacado casi dos millones de dólares en los últimos tres años que ha alzado el título.

En esta ocasión, los manudos se llevaron $600 mil (unos 300 millones de colones), un botín muy apetitoso, más en momentos en que los clubes dejaron de percibir el premio por clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Liga Deportiva Alajuelense se coronó tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Así se desglosa el jugoso premio

El desglose va así: solo por participar en la primera fase les dieron $160 mil, luego $80 mil por cada ronda en la que avanzó; es decir, por pasar a cuartos de final, semifinales y, posteriormente, a la final, les soltaron $240 mil y por ganar el título otros $200 mil.

Ingresos fuertes más allá del premio

Al platal que los erizos han ingresado por premios, se le rebajan algunos gastos, pero no deja de ser una entrada económica fortísima; además, hay que sumarles las taquillas de los partidos.

Alajuelense sacó mucho rédito económico a la Copa Centroamericana en los últimos años. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

Tres años de dominio y casi dos millones acumulados

En esta ocasión, el premio fue un poquito menor al del año pasado, por el cual se llevaron $700 mil (355 millones de colones) y en el primer año un poco más de $600 mil (300 millones).

Sumado todo, en tres años que lleva la Copa Centroamericana, en la que solo los manudos han sido campeones, recaudan $1,9 millones (932 millones de colones).

Ser rey de Centroamérica tiene un estímulo muy grande más allá del prestigio de una corona.