Exárbitros nacionales se contradicen sobre el polémico penal de Alajuelense ante Xelajú

El penal de Alajuelense sobre Fernando Piñar, que acabó siendo transformado por Ronaldo Cisneros, generó mucha roncha entre propios y extraños, algo que árbitros nacionales, consultados por La Teja, no logran unificar un criterio al respecto.

Ese penal fue clave, ya que la Liga estaba perdiendo la serie por gol de visita tras el 1-1 en el estadio Alejandro Morera Soto; sin embargo, el tanto del azteca desde el manchón blanco le devolvió la tranquilidad a los rojinegros.

Celso Borges levanta el trofeo que acredita a Liga Deportiva Alajuelense como el tricampeón de la Copa Centroamericana, al imponerse al Xelajú en el estadio Cementos Progreso de Guatemala. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

“Lo que observo es que abajo no existe nada, arriba hay un empujón, es una jugada de contacto, digamos inercia de la misma jugada, el jugador de Xelajú no está haciendo nada desproporcionado, para mí no es penal”, le dijo a La Teja Édgar Rodríguez, exárbitro nacional.

Mientras que hay otros que sí ven contacto.

“Es una falta muy clara dentro del área y es increíble que se haya tenido que recurrir al VAR para afirmar que era penal. Bien sancionada la falta”, aseguró Henry Bejarano sobre la infracción contra Piñar.

El exsilbatero Marvin Amores también manifestó su criterio sobre el veredicto del juez central y del VAR.

El portero de Alajuelense Byron Mora fue la figura en el juego entre Xelajú y Alajuelense. (Fotos: prensa LDA. /Fotos: prensa LDA.)

“Todo mundo cree que sujetar es agarrar a alguien; el jugador de Guatemala hace una sujeción, lo detiene con su cuerpo; para mí fue penal, el árbitro no se equivoca, no tiene dudas de nada, pita el penal. Ahí vemos cómo le mete el hombro, para mí penal”, dijo Amores sobre la jugada polémica ante Piñar en la final.

Rodrigo Badilla también nos comentó su apreciación sobre la polémica acción. “Nunca puede haber penal en esa jugada; si fuera falta, sería obstrucción con tiro indirecto en contra del equipo rojo”, aseguró.

Los manudos se dejaron el cetro de tricampeones del área luego de ganar en la tanda de penales al Xelajú tras el 1-1 en la ida, y el mismo marcador en la vuelta.