(Video) Afición de Alajuelense se tiró a la calle para festejar el histórico tricampeonato en Copa Centroamericana

La provincia de Alajuela vivió una verdadera locura rojinera luego de que Liga Deportiva Alajuelense se coronara tricampeona de la Copa Centroamericana 2025, desatando una multitudinaria celebración que comenzó cerca de las 11 de la noche.

Los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense festejan en el estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala tras ganar el tricampeonato de Copa Centroamericana en la final ante Xelajú. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

La fiesta se concentró en la calle Ancha

Aunque el partido de vuelta se disputó en Guatemala, la afición manuda no esperó para celebrar el histórico triunfo. Cientos de seguidores salieron a las calles en distintos puntos de la provincia, pero la mayor concentración llegó a la calle Ancha, justo frente a la Catedral, donde se formó una verdadera marea rojinera.

Familias completas, jóvenes y adultos se unieron en una celebración que se extendió por varias horas. Con banderas, camisetas y cánticos alusivos al club, los aficionados celebraron el tercer título consecutivo del torneo regional, considerado por muchos como un logro histórico en el fútbol centroamericano.

La fiesta transcurrió con normalidad, marcada por la alegría y el orgullo rojinegro que tomó las calles alajuelenses.

