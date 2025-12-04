Capitán del Xelajú hizo gesto como de “un robo” tras el tricampeonato de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense se coronó tricampeona de la Copa Centroamericana 2025, pero la final quedó envuelta en una polémica luego de que el capitán del Xelajú MC, Jorge Aparicio, acusara de robo con un gesto público al considerar injusto el penal que le dio vida a la Liga.

Alajuelense celebró el polémico tricampeonaato (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

El penal que encendió la discusión

El duelo terminó 2 por 2 en el global, con un partido de vuelta marcado por la señalización de un penal a favor de Alajuelense, acción que para muchos, incluidos narradores y comentaristas de ESPN, no fue falta ni siquiera en una jugada dudosa.

El cobro de la pena máxima terminó en gol, luego los guatemaltecos igualaron la serie y eso extendió el duelo hasta la definición desde el punto de penal, donde los manudos aseguraron el tricampeonato.

La molestia del Xelajú se hizo evidente cuando Aparicio, al momento de recibir el trofeo del fair play, realizó con su mano la señal de robo, gesto captado en fotografías y video por la profesional guatemalteca Elizabeth González, quien difundió el material resaltando la claridad del momento.

Las imágenes generaron una ola de comentarios en redes y alimentaron la discusión sobre el criterio arbitral aplicado en la final.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, dijo la noche de este miércoles, luego del partido, que para él la falta fue clara, incluso, cuestionó que necesitara corrobar con el VAR.

Imágenes de la fotógrafa Elizabeth González muestran el momento en que Aparicio hizo la señal de robo. (Elizabeth González/Elizabeth González)

