Rolando Fonseca lanza recado fuerte a los saprissistas tras el tricampeonato de Alajuelense

Rolando Fonsueca habló sobre el tricampeonato de Alajuelense en la Copa Centroamericana y le tiró un duro recado a los saprissistas

Por Sergio Alvarado

Rolando Fonseca apareció luego de que Alajuelense consiguiera este miércoles el tricampeonato de la Copa Centroamericana y fiel a su estilo, habló sin pelos en la lengua de varios temas.

Elogios a la Liga por un logro “histórico”

El Rolo llenó de miel a los rojinegros pues afirma que se lo merecen luego de conseguir lo que calificó como algo histórico, que están en un momento para “sacarle pecho a cualquiera” y también le mandó un ácido mensaje a todos los saprisistas en general.

“El mejor representante en el área de Centroamérica en los últimos tres años es Liga Deportiva Alajuelense, el equipo que se ha comportado como un grande, le duela a quien le duela”.

Celso Borges levanta el trofeo que acredita a Liga Deportiva Alajuelense como el tricampeón de la Copa Centroamericana, al imponerse al Xelajú en el estadio Cementos Progreso de Guatemala.
Alajuelense es el justo ganador de la Copa Centroamericana para Rolando Fonseca. (Nuestro Diario/Nuestro Diario)

Mensaje ácido a los aficionados del Saprissa

Saprissistas, la copita de chocolate que decían, no la han podido ganar, ni han podido pasar. La Copa que no dejaba dinero decían por ahí. Señor, las arcas de la Liga siguen llenas, que les duela a los que no llegan, eso es parte”, comentó.

Fonseca habló en el programa Convocados, con el periodista José Pablo Alfaro, el cual transmiten en el canal de YouTube del comunicador.

“Cierren la boquita”: Fonseca también apunta al Herediano

“Saprissistas, heredianos, cierren la boquita y a trabajar porque ahí la Liga sigue ganando”, dijo.

Deportivo Saprissa y el Fútbol Club Motagua.
Rolando Fonseca le recordó a los morados los fracasos de Saprissa en la Copa Centroamericana. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Defensa del título internacional por encima de lo local

Rolando también indicó que no se vale bajar el piso tirando con los títulos del campeonato nacional, porque este miércoles, esta semana no se trataba de Costa Rica.

“Ese es el campeonato internacional, no mezclemos lo nacional, porque estamos hablando hoy de una Copa Centroamericana, lo que otros no han llegado y podido hacer, la Liga ya lo ha hecho tres veces, dos invicta y esta que sufrió, pero llegó donde tenía que llegar”, destacó.

