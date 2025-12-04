Presidente de Puntarenas hizo una revelación sobre Anthony Hernández y el porqué de su gran momento

Anthony Hernández es uno de los jugadores en mejor momento en el Apertura 2025, su nivel en Alajuelense le ha valido muchos elogios por sus características y picardía.

En estos momentos pareciera sencillo tirarle elogios y miel a Pika, pero en hace un tiempo, el atacante vivió momentos complicados que incluso lo hicieron salir del cuadro rojinegro.

Del Mundial de Catar 2022 a un duro paso por León

Luego del Mundial de Catar 2022, al que Hernández fue con la Selección de Costa Rica, fue contratado por el León, sin embargo en aquel momento las cosas fueron más complicadas, una lesión no lo dejó jugar mucho y no tuvo mucha oportunidad entonces.

En la Liga decidieron mandarlo de vuelta a préstamo con Puntarenas FC y fue de las figuras que levantó el equipo la temporada pasada y de nuevo empezó a dar de qué hablar, por lo que para este semestre los erizos se lo llevaron de vuelta.

Anthony Hernandez ha sido figura este semestre con Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Puntarenas le devolvió las ganas de jugar

Tras ver todo esto, Héctor Trejos, presidente del cuadro naranja, habló con mucha sinceridad sobre cómo fue que en el Puerto le volvieron a Pika las ganas de jugar al fútbol y mandarlo a su nuevo club con otros bríos.

El dirigente conoce al muchacho desde hace rato, cuando este jugaba con los tiburones en segunda división en el 2021, y desde entonces le vio mucha pasta.

“¿Qué le puedo decir yo de Anthony? Desde que estaba en segunda división lo veía y se lo dije, ‘Mi hermano, usted va a llegar largo, nada más concéntrese, ubíquese, no se pierda, dése cuenta de lo que usted vale y va a llegar largo’“.

“Eso fue lo que lo que yo le dije desde hace rato, lo que en su momento hablé con él, verlo ahora me alegra. Yo le agradezco su humildad, cariño, respeto”, comentó.

Héctor Trejos presidente del PFC contó cómo fue el arranque de Anthony Hernández en el Puerto.

“Puntarenas lo volvió a poner en órbita”

Tal como lo hizo para llevarlo a Catar 2022, Trejos destacó cómo el Puerto fue otra vez el equipo que le dio ese segundo aire cuando lo necesitaba.

“Para nosotros es importante, porque fuimos otra vez el equipo que lo volvió a poner en órbita, él había bajado mucho su nivel por las razones que fuera y cuando volvió al equipo, es cuando volvió a ser el jugador que todos conocemos y sabemos que puede ser, por eso estoy muy feliz por él”.

Un techo muy alto y sueños de dar el salto al extranjero

Don Héctor indicó que el techo de Pika es mucho más alto y espera que pronto pueda dar el salto al extranjero y llegue a una liga más potente, a lo que debe aspirar.

“Esto que hace Anthony ahora es lo mismo que hacía con nosotros en segunda división y luego en primera, ya nosotros sabemos el jugador que es, no necesitamos que nos lo cuenten, es como Alonso Martínez, ¿de dónde salió? De la segunda división de Puntarenas, son muchachos que salieron de acá y están muy agradecidos con nosotros", finalizó.