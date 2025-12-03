Uno de los jugadores que Saprissa tiene a préstamo, ya resolvió su futuro para el 2026

Saprissa tiene seis jugadores a préstamo con quienes debe decidir qué hará para el próximo torneo; los casos los irá viendo uno por uno, y algunos ya los tiene casi resueltos, como sucede con el lateral Kliver Gómez, quien no volverá al equipo.

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC, le confirmó a La Teja que la negociación con el Monstruo para conservar al jugador está prácticamente resuelta.

Kliver Gómez seguirá en el Puntarenas FC según confirmó Héctor Trejos. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

Kliver Gómez, pieza de confianza en Puntarenas FC

Kliver ha sido de los jugadores con más minutos en el cuadro chuchequero en los últimos dos torneos, por lo que en el club quieren mantenerlo, opción que los morados permitirán.

“Ya estamos bastante adelantados con el Saprissa, ya conversamos y es casi un hecho que Kliver continuará con nosotros”, contó el chuchequero.

Los números del lateral en el Apertura 2025

Durante el Apertura 2025, Gómez suma 1.228 minutos disputados en 15 partidos, 13 como titular y un gol, datos que muestran el aporte y la valía del jugador en el campo.

Identidad y arraigo dentro del vestuario chuchequero

Trejos afirmó que el lateral es de esos futbolistas que además dan mucha identidad a lo interno.

“Kliver significa muchísimo para nosotros, para nadie es un secreto; esa parte siempre será importante para el equipo en general. Tanto Kliver como todos los demás que tienen y dan ese arraigo, serán bienvenidos a la casa”, comentó.

Su paso por Saprissa y el impulso para volver a Puntarenas

El Perro llegó al Saprissa en julio del 2023, estuvo tres torneos, tuvo protagonismo en los primeros dos con Vladimir Quesada y, tras la llegada de José Giacone al banquillo morado, salió del foco y no se le volvió a ver, por lo que volvió al PFC a préstamo.