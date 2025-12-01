Puntarenas y Sporting dieron el mejor ejemplo de por qué ocupan el lugar que ocupan en el Apertura 2025

El partido entre Puntarenas FC y Sporting era el que, en el papel, tenía menos pinta para la jornada 17, un choque entre dos equipos en los últimos puestos de la tabla que ya no se juegan mayor cosa y, al verlo, pudimos ratificar que así fue.

No se trató solamente que fue el único 0-0 de la jornada, sino que además el fútbol y las emociones faltaron de lado y lado, un gran ejemplo de porqué estos equipos están en la parte baja de la tabla sin mayores pretensiones

Puntarenas recibió a Sporting e hicieron un juego muy discreto en el Lito Pérez. (Sporting FC/Sporting FC)

Un remate de Daniel Colindres que se fue cerca del marco de Leonel Moreira fue lo más peligroso para el Puerto y dos bolas que mandó al poste Jeffry Valverde para los paveños, es lo único que se puede destacar en ofensiva en un partido que fue muy difícil de ver.

Al final el 0-0 deja al Puerto con 18 puntos en sétimo puesto, en un torneo que no fue ni chicha ni limonada, y a Sporting con 15, apenas a dos unidades del sótano.

Sostener a los espectadores en un partido de estos es una misión realmente difícil, por lo que si para el otro torneo estos clubes quieren dar de qué hablar, tienen que cambiar muchísimo para que se vuelvan protagonistas y no candidatos al descenso.