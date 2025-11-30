Torneo Nacional

“Machillo” Ramírez explota y denuncia lo que los rivales le están haciendo a Anthony Hernández

Machillo Ramírez habló molesto sobre una situación que le preocupa con Anthony Hernández con respecto a los rivales

Por Sergio Alvarado

Óscar “Machillo” Ramírez, técnico de Alajuelense, no se anduvo por las ramas y señaló este domingo que le preocupa la manera en la que algunos rivales le están entrando a Anthony “Pika” Hernández con faltas muy fuertes.

Este domingo, Pika recibió una barrida muy artera de Diego Mesén, defensor del Cartaginés, por la cual fue expulsado, lo que generó un enojo muy fuerte en el Machillo, por el riesgo de una lesión para una de sus principales figuras.

30/11/2025/ Juego entre Club Sport Cartagines vs Liga Deportiva Alajuelense por la fecha 17 del torneo apertura de l Liga Promerica en el estadio Fello Meza / foto John Durán
Machllo Ramírez estaba molesto por la fuerte entrada contra Anthony Hernández. (JOHN DURAN/John Durán)

La molestia del entrenador

“La entrada sobre Pika sí me molestó mucho, el trabajo de nosotros ha sido difícil, estamos en dos frentes, buscamos una final a nivel nacional, competir y no solo es eso, tengo cuatro meses en el equipo y se meten muchas cosas, la selección y más cosas y esto no ayuda.

“Tenemos una final el miércoles (de Copa Centroamericana) que podría ser el trapito de dominguear de nosotros los ticos este año y no me pareció la acción, fue muy agresiva, no sé qué habrá pensado, íbamos ganando bien el partido, pero bueno ya pasó, ahora a descansar”, dijo en conferencia de prensa tras el juego", manifestó.

30/11/2025/ Juego entre Club Sport Cartagines vs Liga Deportiva Alajuelense por la fecha 17 del torneo apertura de l Liga Promerica en el estadio Fello Meza / foto John Durán
Anthony Hernández recibió una entrada muy dura ante Cartaginés. (JOHN DURAN/John Durán)

Rotaciones y manejo del plantel

Alajuelense usó este domingo un equipo con variantes ante Cartaginés, por lo que hizo algunos cambios para darle ritmo a todo su plantel y darle descanso a otros, como fue el caso de Pika.

“Está el tema de darle ritmo a algunos, de gente que se me lesiona que tengo que darle rodaje pensando tanto en el miércoles como en el campeonato nacional, confirmar a muchachos en los puestos y que sepa que pueden ser una alternativa en diversos puestos, así como muchachos jóvenes, tener esas alternativas es muy importante”, añadió.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

