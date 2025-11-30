Torneo Nacional

Esto habría sucedido en la bronca en la zona mixta del estadio Fello Meza entre Cartaginés y Alajuelense

Partido entre Cartaginés y Alajuelense terminó muy caliente por un pleito que se dio durante la reposición en el segundo tiempo

Por Sergio Alvarado y Eduardo Rodríguez

El partido entre Cartaginés y Alajuelense en el estadio Fello Meza terminó más que caliente por un pleito que hubo entre el túnel que lleva a la cancha y la zona mixta del estadio.

La situación se salió de las manos en apenas segundos, el partido estaba jugándose ya el tiempo de reposición cuando de repente se vio a integrantes del cuerpo técnico y administrativos de ambos equipos que se habrían metido a pelear.

30/11/2025/ Juego entre Club Sport Cartagines vs Liga Deportiva Alajuelense por la fecha 17 del torneo apertura de l Liga Promerica en el estadio Fello Meza / foto John Durán
La pelea inició luego de la expulsión de Mesén. (JOHN DURAN/John Durán)

A FUTV no lo dejaron grabar nada

Las imágenes no fueron muy claras dado que a FUTV no lo dejaron entrar adonde estaba la bronca, por lo que las versiones apenas se quedaron en lo que dijeron algunos presentes.

30/11/2025/ Juego entre Club Sport Cartagines vs Liga Deportiva Alajuelense por la fecha 17 del torneo apertura de l Liga Promerica en el estadio Fello Meza / foto John Durán
Al camógrafo de FUTV lo hicieron frenado para que no entrara a filmar el pleito al final del partido. (JOHN DURAN/John Durán)

Agresión a gerente brumoso

Según José Pablo Meza, encargado de prensa brumoso, una persona de Alajuelense que no era futbolista habría agredido presuntamente a David Vargas, gerente blanquiazul e hijo del presidente Leonardo Vargas.

Agresión a masajista manudo

Carlos Serrano, periodista de FUTV, afirmó que otra versión es una presunta agresión a Anibal Giammatei, masajista erizo por parte de un rival, lo que habría iniciado las cosas.

30/11/2025/ Juego entre Club Sport Cartagines vs Liga Deportiva Alajuelense por la fecha 17 del torneo apertura de l Liga Promerica en el estadio Fello Meza / foto John Durán
Un camarógrafo de FUTV señaló a Marco Ureña por un presunto maltrato de su parte. (JOHN DURAN/John Durán)

Comisarios darán informe y podrían venir sanciones

En la transmisión indicaron que los comisarios del partido grabaron todo el incidente para dar un informe y conocer futuras sanciones.

