Esto habría sucedido en la bronca en la zona mixta del estadio Fello Meza entre Cartaginés y Alajuelense

El partido entre Cartaginés y Alajuelense en el estadio Fello Meza terminó más que caliente por un pleito que hubo entre el túnel que lleva a la cancha y la zona mixta del estadio.
La situación se salió de las manos en apenas segundos, el partido estaba jugándose ya el tiempo de reposición cuando de repente se vio a integrantes del cuerpo técnico y administrativos de ambos equipos que se habrían metido a pelear.
A FUTV no lo dejaron grabar nada
Las imágenes no fueron muy claras dado que a FUTV no lo dejaron entrar adonde estaba la bronca, por lo que las versiones apenas se quedaron en lo que dijeron algunos presentes.
Agresión a gerente brumoso
Según José Pablo Meza, encargado de prensa brumoso, una persona de Alajuelense que no era futbolista habría agredido presuntamente a David Vargas, gerente blanquiazul e hijo del presidente Leonardo Vargas.
Agresión a masajista manudo
Carlos Serrano, periodista de FUTV, afirmó que otra versión es una presunta agresión a Anibal Giammatei, masajista erizo por parte de un rival, lo que habría iniciado las cosas.
Comisarios darán informe y podrían venir sanciones
En la transmisión indicaron que los comisarios del partido grabaron todo el incidente para dar un informe y conocer futuras sanciones.