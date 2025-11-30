Esto habría sucedido en la bronca en la zona mixta del estadio Fello Meza entre Cartaginés y Alajuelense

El partido entre Cartaginés y Alajuelense en el estadio Fello Meza terminó más que caliente por un pleito que hubo entre el túnel que lleva a la cancha y la zona mixta del estadio.

La situación se salió de las manos en apenas segundos, el partido estaba jugándose ya el tiempo de reposición cuando de repente se vio a integrantes del cuerpo técnico y administrativos de ambos equipos que se habrían metido a pelear.

La pelea inició luego de la expulsión de Mesén. (JOHN DURAN/John Durán)

A FUTV no lo dejaron grabar nada

Las imágenes no fueron muy claras dado que a FUTV no lo dejaron entrar adonde estaba la bronca, por lo que las versiones apenas se quedaron en lo que dijeron algunos presentes.

Al camógrafo de FUTV lo hicieron frenado para que no entrara a filmar el pleito al final del partido. (JOHN DURAN/John Durán)

Agresión a gerente brumoso

Según José Pablo Meza, encargado de prensa brumoso, una persona de Alajuelense que no era futbolista habría agredido presuntamente a David Vargas, gerente blanquiazul e hijo del presidente Leonardo Vargas.

Agresión a masajista manudo

Carlos Serrano, periodista de FUTV, afirmó que otra versión es una presunta agresión a Anibal Giammatei, masajista erizo por parte de un rival, lo que habría iniciado las cosas.

Un camarógrafo de FUTV señaló a Marco Ureña por un presunto maltrato de su parte. (JOHN DURAN/John Durán)

Comisarios darán informe y podrían venir sanciones

En la transmisión indicaron que los comisarios del partido grabaron todo el incidente para dar un informe y conocer futuras sanciones.