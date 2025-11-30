Saprissa lo espera, pero Cartaginés no ve cómo domar al León en el Fello

Alajuelense busca asegurar el liderato en el Fello Meza ante Cartaginés, para no darle alas a un Saprissa que espera ansiosamente un par de tropiezos liguistas; sin embargo, un triunfo rojinegro acaba con cualquier sozobra.

Los manudos tienen una importante paternidad sobre un Cartaginés que se ha vuelto una presa constante en su reducto cuando el León los visita; al menos eso dicta la historia de los últimos años.

Para ver a los blanquiazules salir airosos ante los erizos en su propio reducto, hay que retroceder a la noche del 3 de julio de 2022, cuando Cartago venció 1-0 a la Liga en la ida de la gran final. El único gol, anotado por Jeikel Venegas, selló la victoria que días después coronaría a los brumosos como campeones nacionales.

Alajuelense no pierde ante Cartaginés en el Fello Meza desde el 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Tras ese recordado encuentro, la Liga acumula un dominio importante en el Fello Meza cuando se mida a los brumosos, ya que son ocho partidos de local de Cartago sin poder vencer a los leones.

El dominio de Alajuelense de visitante contra Cartaginés

El 28 de septiembre del 2022, la Liga se impuso 1-2 a Cartago en su estadio, este fue el torneo en el que los brumosos llegaban como vigentes campeones nacionales, pero ni así pudieron ante los rojinegros.

El 24 de abril, Cartaginés fue local en el estadio Nacional ante los erizos, que arrasaron con los azules tras un categórico y sonrojante 0-5 a favor de los rojinegros.

El 10 de mayo del 2023, una igualdad a dos goles en el estadio brumoso, para que los rojinegros se mantuvieran sin conocer la derrota en sus visitas al Cartaginés.

El 28 de septiembre del mismo año, se toparon en cuartos de final de la Copa Centroamericana, con victoria y casi sentencia manuda en esa serie tras vencer 1-3 a los brumosos, en ese momento en el duelo de ida de dicha eliminatoria.

El 12 noviembre de ese mismo 2023, otro duelo más de los manudos sin perder en el Fello Meza, en esa ocasión con una igualdad a uno. Algo que se repetiría el 6 de abril del 2024, pero en esa oportunidad sin goles.

El domingo 4 de agosto del 2024, la Liga volvió a imponer condiciones en el Fello Meza con otra victoria, en ese entonces con un solitario gol de Rashir Parkins.

En el presente año, se han medido una vez en Cartago, y acabó con igualdad a un gol entre ambos equipos.

Alajuelense necesita un triunfo para asegurar el liderato del torneo. (Rafael Pacheco Granados)

Tanto brumosos como manudos están ya clasificados a la siguiente ronda, sin embargo los rojinegros necesitan un triunfo en uno de sus dos últimos partidos para confirmar ese primer lugar, mientras que los brumosos aún pueden luchar por la segunda plaza del campeonato, al mismo tiempo que caer a la cuarta casilla.