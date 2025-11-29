Liberia cree que ganará en la Cueva ante el Saprissa pues la historia lo respalda

Para asegurar su ansiada clasificación a semifinales, el caballo negro del torneo, Liberia, solo necesita un punto. Este lo deberá buscar en el primero de sus dos obstáculos: el Estadio Ricardo Saprissa, este domingo en la tarde

Desde su regreso a la primera división, el conjunto pampero suma buenos recuerdos de sus últimas visitas a Tibás, en los que de cuatro juegos, en tres ha salido con vida, algo que le daría el boleto a la siguiente ronda.

Un buen resultado permite no depender de lo que puedan hacer o dejar de conseguir Pérez Zeledón y el Club Sport Herediano, que es el actual bicampeón, y la mayor amenaza por ese boleto a la siguiente fase.

Liberia necesita un empate en el Saprissa para asegurar la clasificación. (Albert Marin)

Los últimos resultados en el Ricardo Saprissa entre morados y liberianos

Cuando los aurinegros volvieron a la máxima categoría, se midieron por primera vez en la Cueva a los morados el 9 de septiembre del 2023, con victoria tibaseña de 2-0.

En la siguiente visita de los liberianos a Tibás, el 16 de abril del 2024, estuvieron a nada de sumar de tres; sin embargo, un tanto en la saprihora los dejó con la miel en los labios; no obstante, se fueron con un punto para casa tras el 2-2 final.

El 3 de agosto de ese mismo año, mismo marcador de empate a dos goles, en esa oportunidad viniendo de atrás de estar abajo con las anotaciones iniciales de los locales, para salir de nuevo con vida de la temida Cueva.

Randy Ramirez le anoto dos goles a Saprissa en la primera vuelta del torneo. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

En el presente 2025, el 16 de marzo, Liberia volvió a arruinarle la fiesta a los morados tras empatar a un gol, y con esto sumar tres empates al hilo en Tibás, un resultado que le serviría de mucho este domingo a los guanacastecos para asegurar el boleto a semifinales.