Esteban Alvarado genera un debate en el Saprissa, por sus dos caras que ya empiezan a cansar a los morados

“Muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano”, en medio de la fiebre por Batman que rodea al Saprissa, la frase dicha por Harvey Dent (el villano Dos Caras) en la película del 2008 “El Caballero de la Noche”, se acopla a la perfección para describir la situación de Esteban Alvarado en el marco morado durante el Apertura 2025.

El error que encendió las alarmas moradas

El sábado anterior en el partido ante el Herediano, un grave error del meta costó un triunfo al Monstruo con el que pudo haber dejado ir el primer lugar de la tabla durante la primera fase.

Aquella noche, mientras que Mariano Torres se vistió de Batman al anotar un gol de lujo, lo que los morados no esperaron es que Esteban Alvarado lo hiciera de Dos Caras y cuando tiró la moneda al aire, cayó del lado malo, con lo que vendió a Saprissa para regalar la victoria.

Esteban Alvarado es de los jugadores señalados en Saprissa hoy por hoy. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un portero con dos caras en el Apertura 2025

Lo más grave de aquella situación no son solo las consecuencias descritas, sino que es algo que se ha visto a lo largo de un campeonato en el que Esteban ha mostrado dos caras, un día con tapadones y otro con errores que han costado goles y puntos.

Por lo anterior, muchos se consultan si es momento de buscar un reemplazo para el siquirreño, antes que la situación se vuelva más tensa y como Harvey Dent, llegue el momento que su lado malo lo domine por completo y se vuelva una situación delicada en el Saprissa.

Afición molesta: “A Alvarado no le mete presión nadie”

Tras la mejenga con el Team, muchos aficionados morados en redes sociales se quejaron de que a Alvarado le hace falta competencia que le meta presión, la que, al parecer, no le genera un muchacho como Abraham Madríz, arquero suplente de los saprissistas.

“Muchas gracias a Alvarado con OTRO bomberazo este torneo, la opción del primer lugar desapareció el día de hoy por un portero que no tiene competencia y está en una zona de confort”.

“Vayan apuntando: necesitamos un buen portero para el próximo campeonato. No es posible que Alvarado, con su bajo nivel, no tenga una competencia de verdad que le ejerza presión”.

Esteban Alvarado cometió un error grave ante el Herediano que salió muy caro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Yo espero que hagan algo con Alvarado, ¿Solo yo noto que los últimos partidos no agarra ni una? Todos son rebotes, ese error le costó el primer lugar a Saprissa", fueron algunos comentarios en su cuenta de Facebook.

Marco Antonio Rojas coincide con la afición

Ante esa inquietud, le consultamos a don Marco Antonio Rojas, uno de los mejores porteros en la historia tibaseña y fue muy sincero al indicar que está de acuerdo con la afición, pues para él sí hay un bajón de nivel en Esteban.

“Me parece que el rendimiento que ha mostrado no es el adecuado, siento que ha venido a menos y debería haber un repunte sino buscar un arquero de otro perfil. En ese puesto Saprissa siempre ha tenido arqueros de mucha categoría y del que se tiene la seguridad que sí se pone es porque va a cumplir a cabalidad”, explicó.

¿Es hora de darle la oportunidad a Madriz?

Marco Antonio Rojas (izquierda) coincide que Esteban Alvarado tiene un bajón en su rendimiento. (Instagram)

Para Rojas, si por él fuera, se la jugaría hasta con Madriz en el marco, pues cree que a los jóvenes también hay que darles oportunidades ahora para que luego ya puedan tomar fuerza en su carrera, con lo que se podría hacer un cambio ya.

“Todos en su momento corremos ese riesgo al inicio de nuestras carreras y hay que correrlo, la oportunidad que me dio a mí don Marvin Rodríguez teniendo grandes porteros por delante como Juan Gutiérrez, es la que debe dársele a los jóvenes”.

“Sino le dan la oportunidad a esta gente, ¿cuándo vamos a sacar un portero entonces? Porque la idea tal vez no es comprar, sino ver qué podemos formar y dejarnos de cara al futuro", indicó.

Las cifras confirman la preocupación

Durante el torneo, Saprissa, de 16 partidos, solo en cuatro se fue con el marco en cero y suma 19 goles en contra, el que más tiene de los equipos en zona de clasificación.