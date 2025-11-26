Mauricio Villalobos y Sebastián Acuña desaparecieron del Saprissa en medio de un misterio que intriga a muchos

Mauricio Villalobos y Sebastián Acuña pasaron de ser futbolistas regulares en el Saprissa a ser relegados a la banca o la gradería, perdiendo así el camino que tenían ganado.

¿Muchos se han preguntado qué sucedió con los volantes? La respuesta es nada, los jugadores están sanos y simplemente Vladimir Quesada se ha decidido por otras opciones.

El caso Mauricio Villalobos: de titular fijo a quedar fuera de convocatoria

Mauricio Villalobos perdió el protagonismo tras ser fiigura en las primeras fechas en Saprissa. (Saprissa/Saprissa)

En el caso de Villalobos, el muchacho pasó de ser titular en los primeros cinco partidos del Apertura 2025, y en tres en la Copa Centroamericana, a desaparecer posteriormente de forma inexplicable.

Villalobos tuvo un esguince de tobillo que lo dejó fuera de acción de las fechas seis a nueve, en la diez fue suplente y volvió a ser estelar ante Cartaginés y San Carlos.

Daba la impresión que retomaba su posición en el equipo, pero a partir de la fecha 13 desapareció, se quedó en el banquillo ante Alajuelense, y ante Puntarenas, Guadalupe y Herediano ni siquiera fue convocado.

El caso de Sebastián Acuña: una salida repentina

Con Acuña, la situación fue más radical: ni siquiera hubo una lesión de por medio que le mermara ritmo. Simplemente, en algún momento Vladimir decidió dejar de contar con él.

Sebastián Acuña (derecha) fue confinado a la banca por Vlaldimir Quesada en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Acuña fue titular en cinco juegos en el torneo, en las fechas uno, cinco, seis, ocho y nueve.

La última vez que volante titular fue ante Herediano, juego en el cual no le fue bien: lo sustituyeron a los 45 minutos y desde entonces, en siete partidos solo sumó 47 minutos. Ante Cartaginés, San Carlos, Alajuelense, Puntarenas y el sábado ante Herediano no jugó.

Consultamos a Saprissa sobre el tema, pero no quisieron referirse al respecto.

Periodistas cuestionan las decisiones de Vladimir Quesada

Dos periodistas fueron muy directos y sinceros sobre lo ocurrido, pues les resulta extraño cómo Quesada relegó a ambos futbolistas.

“En el caso de Sebastián Acuña debo decir que sí me sorprende, pues hasta hace poco fue un muchacho que estuvo en órbita de Selección Nacional. Su rendimiento le permitía estar ahí, pero luego vino de más a menos, hasta no estar en convocatorias. Saprissa todavía no tiene definida una posición estelar y, aun así, él juega muy poco. Un jugador que corte y recupere pelota, que también sea un mixto, que ayude a crear una jugada sí llama la atención cómo perdió protagonismo", explicó Anthony Porras, de Deportivas Columbia.

“Lo de Mauricio Villalobos sorprendió a la afición del Saprissa y a uno como prensa le llama la atención que el muchacho empezó el campeonato jugando y que incluso tuvo partidos con rendimiento notorio y luego nada de nada, es que Mauricio ya ni siquiera queda en banca, sino fuera de los partidos, sí llama la atención. Es un jugador que le aportaba cosas diferentes a la ofensiva del Saprissa, porque es rápido, desequilibrante y pícaro: pero no lo volvimos a ver”, añadió Porras.

Un detalle importante es que Mau está a préstamo, su ligamen acaba en diciembre, lo que podría ser una pista de su futuro según Porras.

Anthony Porras ve extraño cómo los jugadores morados perdieron protagonismo. (Cortesía/Cortesía)

Críticas desde la afición y el periodismo digital

Daniel Villalobos, panelista del programa Teléfono Rojo y creador de contenido, también fue crítico, tanto en su rol de periodista como en su sentir de aficionado morado.

“No creo que hayan bajado tanto el nivel para que desaparecieran, su salida de convocatoria es la decisión de un entrenador que improvisa constantemente, que no tiene lectura de partidos y que si no fuese por su manejo de camerino no tiene atestados para estar en Saprissa.

“Es un caso extraño, yo llego a pensar que hay algo externo que los está sacando de convocatoria, porque no es posible que dos de tus jugadores que más prometían, no tengan ni un solo minuto, porque es que los sacó de raíz, no es que los sacó para darle espacio a otros. A Mauricio no lo sentaron porque Gerson y Loría estén volando, entonces no sé qué pasa”, sentenció.