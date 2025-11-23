La tensión entre Mariano Torres y Marcel Hernández sigue viva después de cuatro años

Mariano Torres y Marcel Hernández volvieron a tener un encontronazo fuera de los campos de juego; su relación claramente es mala y hay resentimientos de por medio que no se olvidan.

Este sábado, el argentino acusó al cubano de salir a hablar a los medios para ensuciarlo y, a la hora que tiene que sustentar los hechos, no lo hace, pero ¿a qué se refería el che?

El origen del conflicto: enero 2022

El trasfondo de la historia nace hace casi cuatro años, cuando en enero del 2022 Marcel hizo una dura acusación contra Mariano, lo que encendió la polémica por supuestos maltratos.

LEA MÁS: Pleito entre Mariano Torres y Marcel Hernández llegó más lejos de lo visto en cancha, esto sucedió en la zona mixta en Tibás

La polémica entre Mariano Torres y Marcel Hernández inició en enero del 2022 (JOHN DURAN)

La acusación tras un Saprissa vs Cartaginés

Las cosas se dieron luego de un partido entre Saprissa y Cartaginés en la Cueva, ocasión en la que el entonces brumoso dijo que el capitán tibaseño le discriminó.

“Mariano me dijo, ‘cubano de mierda, muerto de hambre’. Estaba enojado porque el árbitro no le sacó amarilla y no sé por qué me dijo eso, son cosas del partido, no me interesa, me quedo con las cosas positivas”, acusó entonces.

LEA MÁS: Marcel Hernández explica su enojo al anotar: “Mariano me dijo ‘cubano de mierda’”

El mismo árbitro: una coincidencia que reaviva tensión

Casualmente, el árbitro de aquella ocasión, el árbitro central, era David Gómez, el mismo que este sábado dirigió el encuentro, en el que se volvieron a encarar.

“Me dijo que era un cagón y el árbitro sabía, porque dijo que si no nos calmábamos nos iba a sacar amarilla”, dijo aquella vez.

Mariano Torres y Marcel Hernández se encararon fuertemente tras partido entre Saprissa y Herediano

Cartaginés exigió acción disciplinaria

Tras los señalamientos de Marcel, los blanquiazules se quejaron públicamente y pidieron al Comité Disciplinario de la Fedefútbol que abriera una investigación contra el jugador saprissista Mariano Torres por supuestos actos discriminatorios.

LEA MÁS: Cartaginés pedirá investigación contra Mariano Torres por ofender a Marcel Hernández

“Nuestros valores como institución no permiten este tipo de violencia. Por eso, deseamos que se tomen las medidas necesarias para erradicar estos incidentes en el deporte”, decía un comunicado de prensa compartido por los brumosos.

Mariano Torres y Marcel Hernandez siguen resentidos el uno con el otro casi cuatro años después. (Foto montaje/Foto montaje)

El caso se diluye: sin pruebas, sin avances

Al final, el asunto terminó en nada, pues aunque el cuadro centenario pidió la investigación, Marcel no continuó con la acusación ante instancias superiores, por lo que el tema murió ahí.

Una versión contra otra

Julián Solano, presidente de la Unafut en aquel entonces, indicó que era un asunto de palabra contra palabra, por lo que para tomar alguna acción era necesario escuchar las dos partes.

“De esa forma puede valorar el testimonio de cada uno de ellos en un interrogatorio y puede que llegue a la conclusión de que lo que dice uno es cierto o le da más valor a un testimonio con respecto al otro”, dijo en ese momento a La Teja.