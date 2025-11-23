Pleito entre Mariano Torres y Marcel Hernández llegó más lejos de lo visto en cancha, esto sucedió en la zona mixta en Tibás

La tensión entre Mariano Torres y Marcel Hernández continuó en la zona mixta del estadio Saprissa luego del partido entre los morados y el Herediano, después que ambos futbolistas se encararon y discutieron acaloradamente.

El argentino y el cubano se encontraron a un lado de la puerta de sala de prensa de la Cueva, en las imágenes de la situación se ve que el florense va a buscar al tibaseño para reclamarle algo y este no se le quedó callado.

Otros futbolistas tuvieron que intervenir

Para evitar que la situación no pasara a más, jugadores como Óscar Duarte, Elías Aguilar y Sergio Rodríguez se metieron entre ambos al ver que estaban discutiendo muy cerca.

Mariano Torres dejó la cancha muy caliente contra Marcel Hernández. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Esto se dijeron Mariano Torres y Marcel Hernández

El reclamo de Mariano es porque le molesta que Marcel “no habla de frente”, sino solo cuando está la prensa, lo que le dijo en la cara cuando estaban frente a frente, lo que al isleño no le gustó y al final se lo llevaron sus compañeros mientras este decía que “estaba tranquilo”.

Hernández le insistió a Torres en varias ocasiones que no se metiera con su mamá, en un pesado momento en la que incluso algunas cosas no se escuchaban de todo lo que se decían.

La polémica se arrastró desde que ambos jugadores estaban en la cancha y encararon por primera vez al finalizar el juego.

Mariano Torres y Marcel Hernández se encararon fuertemente tras partido entre Saprissa y Herediano

Mariano Torres atizó más la hoguera

Luego de la discusión, Mariano Torres habló con los medios y aseguró que no le gusta la manera cómo Hernández hace las cosas e indicó que no tiene ningún tipo de relación con él.

“Ya lo dije, a él le gusta hacer show cuando están ustedes los periodistas, le gustan los micrófonos, ensuciar a las personas en los micrófonos y cuando tiene que dar la cara no la da”

“No tengo relación (con Marcel), no tengo porqué tener relación, yo tengo relación con mis compañeros que los veo todos los días. Yo no tengo ningún problema con nadie”, indicó.

¿De donde nació el problema?

Los problemas entre Mariano Torres y Marcel Hernández nacieron cuando el cubano jugaba en Cartaginés. (JOHN DURAN)

Mariano tiene muy presente que en enero del 2024, cuando Marcel jugaba en Cartaginés, lo acusó de usar insultos xenofóbicos en su contra y que presuntamente lo habría menospreciado por su nacionalidad.

“Si ensucias a la personas en los micrófonos después tienes que dar la cara adonde la tiene que dar y no esconderse, como se escondió cuando estaba en Cartago y no fue a dar la cara. Yo no soy de esas personas, yo peleó en la cancha por mi equipo, por mis compañeros, me dicen cosas y ya, yo puedo decir cosas y así ha sido toda la vida, la historia del fútbol es así”, agregó.

Sobre si se sentaría con el florense a aclarar o arreglar las cosas, fue muy tajante al respecto.

“No tengo nada que conversar con alguien que quiere ensuciar a mi persona, si tiene la cara para venir a hablar acá y luego no la pone adonde la tiene que poner, entonces no tengo nada que conversar. Dijo cosas que no pudo sostener porque eran una mentira”, finalizó.