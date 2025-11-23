Deportes

Mariano Torres la emprendió contra Marcel Hernández con un duro dardo

Mariano Torres le tiró a Marcel Hernández, por una bronca que protagonizaron a inicios del 2022

Por Yenci Aguilar Arroyo

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, no se guardó nada en contra de Marcel Hernández y le tiró, luego del juego contra Herediano.

En el partido de este sábado, entre morados y florenses, las cosas estuvieron tensas entre ambos jugadores y, al finalizar el encuentro, Torres recordó un episodio que vivió con el cubano a inicios del 2022.

En ese entonces, Marcel, quien jugaba para Cartaginés, denunció que Mariano le dijo “cubano pura m...”. Hubo una denuncia, pero el futbolista caribeño no se presentó a los tribunales.

Mariano Torres, capitán del Saprissa le tiró con todo a Marcel Hernández. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las declaraciones de Mariano Torres

El volante morado cuestionó que Marcel habla para decir ciertas cosas y recordó la bronca que tuvieron hace más de tres años.

“Cuando tiene que dar la cara, no la da. Cartago hizo una denuncia y dejó al presidente de Cartago solo, porque nosotros sí nos presentamos.

También se le cuestionó al argentino el porqué el florense Keyner Brown no quiso saludarlo previo al inicio del juego.

“No sé qué le pasa, si no me quiere saludar, no me saluda, a mí no me molesta”, dijo el argentino.

