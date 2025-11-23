Saprissa vs Herediano: el gol de los morados está cargado de polémica y le contamos por qué

Mariano Torres marcó con un golazo, este sábado, en el partido entre Saprissa y Herediano.

Al minuto 58, el capitán saprissista se lució con un tiro libre y la bola entró en el ángulo, pero en criterio del analista Henry Bejarano, la anotación no debía ser válida.

LEA MÁS: Saprissa vs Herediano: árbitro David Gómez cometió una injusticia contra el Team

Mariano Torres se lució con un golazo, al minuto 58 del juego entre Saprissa y Herediano. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El análisis de Henry Bejarano

Para el experto, a Saprissa no tuvieron que sancionarle una falta, minutos antes del gol del argentino, que este sábado se convirtió en el extranjero con más anotaciones en el fútbol de Costa Rica.

“La falta que le sancionan a Saprissa no es válida, por lo tanto, no debía cobrarse ese tiro libre”, comentó Bejarano.