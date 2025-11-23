Saprissa vs Herediano: analista explica por qué no había penal a favor de Saprissa

En Saprissa cruzaron los dedos para que se señalara una falta de penal en el cierre del juego contra Herediano.

Este sábado, en el cierre del clásico del buen fútbol, los morados reclamaron una supuesta falta dentro del área de Aarón Cruz.

Sin embargo, luego de varios minutos, el árbitro David Gómez señaló que no hubo acción a favor del Sapri.

El analista Henry Bejarano explicó por qué no se pitaba una falta de penal. En la jugada, se expulsó a Eduardo Juárez y luego le retiraron la cartulina roja.

Un penal a favor de Saprissa no fue sancionado y un analista explica por qué. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El análisis de Henry Bejarano

En criterio del experto, la acción no era válida, por una jugada fuera de juego.

“Hay fuera de juego por parte de Ariel Rodríguez y genera un impacto. Bien el VAR, no hay nada que decir, este fuera de juego interfiere porque hay un impacto”, dijo.

El juego entre Saprissa y Herediano cerró con empate 1-1 y los morados ya están clasificados a las semifinales del Apertura 2025.