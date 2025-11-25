Erick Lonis reconoce que tantearon a una de las estrellas de Centroamérica y esto es lo que sucedió

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo del Saprissa, reconoció que hace un tiempo que preguntaron por una de las estrellas del fútbol centroamericano, como lo es el delantero hondureño Jorge Benguché, el cual pertenece al Olimpia de ese país.

El jugador afirmó hace un tiempo que le gustaría venir a jugar a Costa Rica y tiró algún coqueteo con los morados, por lo que el saprissista explicó el caso.

“Por Benguché nosotros hicimos el scouting ahí, lo intentamos, hicimos algún acercamiento y Olimpia no tenía absolutamente ningún interés en negociar la ficha”, comentó en una entrevista con el periodista José Pablo Alfaro.

LEA MÁS: Saprissa oficializa a Federico Serrano como su gerente general

Erick Lonis aseguró que en Olimpia no hubo apertura para negociar por Jorge Benguché. (JOHN DURAN/John Durán)

Amarrados a lo que quiera el equipo

Para Lonis en este tipo de casos están amarrados a lo que quiera el equipo, pues si todavía le queda tiempo de contrato, por más que el jugador diga, hay que respetar al club dueño.

“No es un jugador barato, pero si lo comparamos con los fichajes o montos que ha habido en Saprissa, era posible poder traerlo, pero el Olimpia no mostró ninguna apertura, todavía tiene contrato con ellos, entonces el jugador puede salir diciendo que quiere venir aquí, pero a la hora de negociar hay que hacerlo con el equipo”. destacó.

LEA MÁS: La tensión entre Mariano Torres y Marcel Hernández sigue viva después de cuatro años

Benguché es el goleador y una de las piezas claves de los albos, por lo que eludieron su salida.