¿Saprissa dará un “bombazo”? Erick Lonis revela cómo se manejarán fichajes y renovaciones

Los aficionados del Saprissa quedaron ilusionados y a la expectativa tras escuchar a Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo del Saprissa, decir que para los próximos torneos podrían contar con un presupuesto mayor para fichajes.

¿Cómo es que se manejará ese asunto? ¿En cuánto tiempo el Monstruo podría dar algún bombazo con figuras de alto nivel o elevar este presupuesto? Son preguntas que le hicimos al hoy directivo tibaseño en una entrevista exclusiva con La Teja.

Uno de los puntos que muchos recuerdan fue cuando hace unas semanas, a Lonis le consultaron sobre la posibilidad de contratar a un jugador como Marcel Hernández y, en modo de broma, indicó que si a este no le había gustado la oferta que le habían hecho en Herediano, menos le iba a gustar la del Saprissa.

Los aficionados del Saprissa se preguntan si tienen la capacidad económica para iir por un jugador como Marcel Hernández (La Nación/Cortesía: Herediano)

¿Para cuando un Marcel?

¿Para la próxima campaña podrían contratar a un Marcel, o a un jugador de esas características?

“Saprissa tiene la capacidad de mejorar su gestión de contratación, sin tener tampoco que cambiar muchísimo su presupuesto. La gente piensa que este cambio se va a dar de la noche a la mañana, y nosotros no sabemos qué es lo que ha pasado; sabemos que hay una recomposición accionaria y eso no se hace así no más, por lo que seguimos trabajando normalmente.

“Posiblemente, los beneficios de esto se vayan a ver en algunos meses, pero seguimos trabajando bajo las premisas y los estándares que hemos seguido en los últimos meses”, comentó.

Saprissa no se pegó la lotería

Erick Lonis es muy cauto sobre lo que son las finanzas del Saprissa. (Jose Cordero)

En sencillo, Erick explicó que esto no es como que, de repente, alguien llegó y soltó la plata y ya tienen más para ir a gastar a lo loco. Esa sería una percepción equivocada.

“No, no, eso no es lo que ha sucedido, no es algo que se dé todavía; de hecho, lo que nosotros sabemos es lo que dice el comunicado oficial, y de ahí en adelante seguimos trabajando igual”, insistió.

Renovaciones pendientes

Los morados no solo tienen que enfocarse en refuerzos, sino también en renovaciones de jugadores, como Mariano Torres y David Guzmán, quienes acaban contrato en diciembre, pero al ser dos de las principales figuras del club, su continuidad es un tema importante.