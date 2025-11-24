Deportes

Saprissa oficializa a Federico Serrano como su gerente general

Saprissa anunció oficialmente a Federico Serrano como su nuevo gerente general, quien llega a sustituir a Gustavo Chinchilla

Por Eduardo Rodríguez

Saprissa anunció que ya tiene nuevo gerente general, se trata de Federico Serrano, quien asume el importante puesto en la institución morada.

El Monstruo dio a conocer el perfil de su nuevo gerente general, quien es ingeniero industrial y máster en administración de empresas con énfasis en mercadeo.

“Estaremos realizando un diagnóstico integral, tomando como base la parte económica y financiera, con el objetivo de continuar fortaleciendo la estructura administrativa del club, potenciando y empoderando el talento que tenemos en la institución, para lograr impacto en lo deportivo”, aseguró el nuevo gerente en un comunicado que enviaron los morados.

Federico Serrano será el nuevo gerente general del Deportivo Saprissa. (Saprissa/Saprissa)

Con 57 años, el conjunto tibaseño dio la bienvenida a Serrano en un puesto que califican como estratégico, esperando que aporte liderazgo, orden y enfoque a los retos de la institución.

Cabe recordar que llega en lugar de Gustavo Chinchilla.

