Famoso aficionado de Alajuelense confiesa que le dan ganas de comprarse la nueva camisa de Saprissa

La nueva camiseta de Batman de Saprissa sigue generando opiniones en redes sociales, en su mayoría son comentarios muy positivos, incluso de los más acérrimos rivales de los morados.

El popular Manudito CR, famoso por sus videos de humor y demás sobre fútbol, en especial relacionados con la Liga, hizo una confesión que quizás a algunos liguistas no les agrade mucho.

Las nuevas camisas del Saprissa con temática de Batman sigue dando de qué hablar hasta en aficiones rivales. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

“Hoy lo vengo a decir a lo tico, pero lo voy a decir así y me disculpan, qué hijuep... camiseta más hermosa la que sacó el Deportivo Saprissa, qué marketing, mae. Oiga, legalmente, hasta a mí me dan ganas de comprarme la camiseta, es un lujo, es un chuzo de camiseta, le guste al que no le guste, y al que no le guste, mae, oiga, tiene el gusto en las patas. Qué camiseta más hermosa”, aseguró el aficionado de Alajuelense en sus redes.

Las terceras equipaciones del Saprissa ya están a la venta desde el fin de semana anterior, con un valor de alrededor de 50 mil colones, ya sea la blanca, como la negra, solo que esta última se compra ahora y la entregan hasta marzo.