Vladimir Quesada se defiende de los que lo cuestionan por no ganarle a equipos tradicionales

Tras empatar ante Herediano, el técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, lanzó un mensaje desafiante a sus críticos: “Este es el equipo de ‘no se repartan nada’”

Por Yenci Aguilar Arroyo

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa salió al paso de quienes lo cuestionaron por no poder ganarle a los equipos tradicionales.

Este sábado, los morados empataron 1-1 ante Herediano y luego del encuentro, que se disputó en el estadio Ricardo Saprissa, esto dijo el entrenador de la S:

“Este es el equipo de ‘no se repartan nada’, del que gana los partidos que tiene que ganar, veremos qué pasa en la fase final.

“Nosotros no bajamos los brazos, en el fútbol cualquier cosa puede pasar, ya hemos pasado por esto antes, de que quedamos de segundo, tercero o hasta en cuarto lugar”, afirmó.

Saprissa y Herediano firmaron un empate 1-1. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Vladimir Quesada habló de Mariano Torres

A Quesada también se le preguntó por Mariano Torres, el capitán que llegó a los 356 partidos con Saprissa, lo que lo convierte en el extranjero con más juegos en la primera división de Costa Rica.

“Es mi opinión, no le estoy vendiendo mi opinión a nadie y nuevamente lo digo; creo que es el mejor futbolista extranjero que ha venido a la institución y cuidado no, al fútbol nacional.

“Lo felicito: es anotador, asistidor, hace un gran trabajo en cancha”, añadió.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)
