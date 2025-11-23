Esteban Alvarado vive noche difícil en su partido 100 con Saprissa

Los aficionados del Deportivo Saprissa no tuvieron reparo en señalar al principal responsable del empate entre los morados y Herediano.

Las críticas de los morados se fueron hacia el portero Esteban Alvarado, cuyo nivel es cuestionado desde hace semanas. El portero fue el villano en una noche que prometía grandes cosas para la S.

El arquero cometió un grave error, que desató el gol de Marcel Hernández y con el resultado, los saprissistas perdieron la oportunidad de estar en la cima y presionar a Alajuelense.

Los aficionados del Saprissa no tuvieron reparo en tirarle a Esteban Alvarado, luego del error que cometió en el juego ante Herediano. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las críticas hacia Esteban Alvarado

En redes sociales, los aficionados le tiraron con todo a Alvarado, quien cumplió 100 partidos con la camiseta morada, este sábado, en el clásico del buen fútbol.

“Felicidades por los 100 partidos, ojalá lo celebren mandándolo a la banca”. “Por eso estamos como estamos, Alvarado desde hace rato ya viene debiendo”.

“Esos son los goles malos que le hacen. Si los porteros sustitutos no pueden banquear a Esteban deben irse porque hoy en día Alvarado es un hueco”. “Este empate de Saprissa es culpa de Esteban Alvarado”.

Saprissa y Herediano firmaron un empate 1-1. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Gracias Esteban Alvarado por hacernos perder el liderato”. “Esteban Alvarado se paseó en el triunfo, la Baticueva, Mariano, la eliminación de Herediano, se paseó en todo”.

Esteban Alvarado, portero saprissista. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

“Esteban Alvarado ya no tiene nivel para ser el portero de Saprissa. Nos urge un portero”. “El nivel de Esteban Alvarado es triste, y desde hace meses. No tiene competencia y sabe que tiene su trabajo fijo, pero bueno, qué sé yo”.