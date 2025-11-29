Comité de Licencias responde si trata diferente a equipo del presidente de la Fedefútbol

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol respondió este viernes si trata diferente o con algún favoritismo al Sporting FC, como lo dejaron entrever algunos medios de comunicación desde el miércoles anterior.

La consulta de La Teja al Comité de Licencias

Unos toldos son los que tapan a periodistas y aficionados en el estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas. (Prensa /Prensa) (Prensa /Prensa)

La Teja le escribió al departamento de prensa de la Fedefútbol para conocer su postura al respecto, y de manera muy directa y puntual se preguntó si el Comité ha favorecido a los albinegros, club cuyos dueños son los hermanos José y Osael Maroto.

Osael era el presidente del cuadro paveño hasta agosto del 2023, cuando dejó la dirigencia del equipo para asumir la presidencia de la Federación; sin embargo, el club sigue siendo propiedad de su familia y el actual presidente es José.

“¿Cuál es la posición del Comité de Licencias de la Fedefútbol respecto a los señalamientos que se hicieron de parte de periodistas sobre un presunto favoritismo hacia el club Sporting cuando juega en su estadio sede, lugar señalado por no contar con diversos detalles para prensa y aficionados y que estos nunca habrían sido reportados por parte de los comisarios de la Unafut?“, fue la consulta que este medio le hizo a la Fedefútbol.

José Maroto, hermano de Osael Maroto, es el presidente de Sporting FC. (Mayela López/Mayela López)

Comité niega cualquier favoritismo

Mediante un correo electrónico, la institución negó cualquier favoritismo y rechazó cualquier afirmación que indique lo contrario.

“El Comité de Licencias rechaza de manera categórica las afirmaciones difundidas por algunos medios de comunicación sobre un supuesto trato desigual hacia los clubes licenciatarios. El artículo 15 del Reglamento de Licencias establece de forma expresa el principio de igualdad de trato”, nos respondieron.

Estadio pasó revisiones

Sobre las presuntas irregularidades en la casa paveña, afirman que el club pasó sus inspecciones sin problemas.

“En relación con el caso del estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas, el Comité de Licencias realizó la inspección del inmueble desde el 14 de julio de 2025.

“Este Comité confirma, además, que durante la última temporada solo se han recibido alertas en 4 de los 25 estadios inscritos. En estos casos se realizó el procedimiento normativo establecido y se corrigieron las inconsistencias”, agregaron.

Jorge Gutiérrez es el presidente del Comité de Licencias de la Fedefútbol.

Fedefútbol afirma que trabaja con Unafut

Finalmente indicaron que trabajan de manera coordinada con la Unafut y sus comisarios y recordaron que cualquier reporte de otra índole son ellos los responsables de hacerlos.

“Como parte de los esfuerzos de mejora continua, el Comité trabaja de manera coordinada con los comisarios de las ligas para detectar y reportar cualquier irregularidad en las instalaciones deportivas. Quienes hacen las observaciones y reportes en los estadios durante el campeonato de primera división, son los comisarios que actualmente pertenecen a UNAFUT”, finalizaron.