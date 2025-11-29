Marvin Angulo revela cómo se dio su regreso al Uruguay de Coronado y cómo se siente por esta nueve oportunidad

Marvin Angulo vuelve a la casa que lo abrazó cuando más lo necesitaba. El volante es el nuevo jugador del Club Sport Uruguay de Coronado, equipo al que regresa luego de 12 años.

El jugador de 39 años vuelve con la misma ilusión que aquel muchacho que tuvo la confianza del técnico Carlos Watson.

Después de su salida del Municipal Liberia, Marvin estuvo en un equipo de Linafa para no perder su ritmo. La próxima semana ya se incorporará al cuadro lechero para iniciar la pretemporada. El 10 firmó con los coronadeños por el torneo de Clausura 2026.

El jugador conversó con La Teja y habló del deseo de volver a las canchas. Además, agradeció a su familia, quienes lo sostienen en todo momento.

“Quiero agradecerle a mi esposa Ericka, a mis hijos Amanda y Mateo, a mis padres Marvin y Noilin, a mi hermana Noilyn y a la familia de mi esposa, por todo el apoyo que me dan, son un sostén importante en mi vida”, comentó.

El volante Marvin Angulo regresa al Club Sport Uruguay, equipo que le abrió las puertas hace 12 años. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Marvin Angulo y su regreso a las canchas

- ¿Cómo se dio la oportunidad de regresar al Uruguay?

Estuve jugando con un equipo de Linafa, llamado San Miguel de Escazú, para no perder el ritmo. Me contactó don Freddy (Campos), el presidente del club, y me dijo que estaban interesados en mi persona. Después hablé con Ricardo (Arguedas), el técnico, y seguimos adelante.

Todo fue muy fácil, no hubo trabas en la negociación. Yo no soy de ponerle trabas a nadie, ni de exigir que me paguen cierta cantidad de dinero ni nada, así que todo se dio de la mejor manera. Acepté lo que me ofrecieron y todo fue muy fluido.

- Han pasado 12 años desde que llegó al Uruguay...

Estoy feliz por el hecho de volver a jugar y por todo el sentimiento que tengo hacia el Uruguay de Coronado. En el 2013 me abrieron las puertas y regreso también a modo de agradecimiento por la ayuda que en ese momento me dieron.

Marvin (en el suelo) jugó con Uruguay en el 2013. Archivo / José Rivera. (Jose Rivera)

En ese entonces no la pasaba bien, no tenía equipo, y en medio torneo me abrieron las puertas. Paulo Wanchope estaba en el área administrativa y me dio el sí, al igual que don Carlos Watson, que era el entrenador.

Es muy bonito volver, y el objetivo está claro: que el equipo vuelva a primera división. Vamos a poner todo el empeño para que se pueda lograr el objetivo.

Marvin Angulo regresa al Club Sport Uruguay

- ¿Y cómo ha reaccionado la gente ante su regreso?

El club hizo una publicación y cuando la compartí comenzaron a entrar una gran cantidad de mensajes. La gente está feliz porque vuelvo a jugar y eso me motiva a hacer bien las cosas y seguir demostrando en la cancha.

- ¿Qué le aportará Marvin al Uruguay?

Cuando estuve ahora en Escazú se me acercaron muchos chiquillos que tienen la ilusión de llegar a jugar en segunda división o en primera división. Mucha gente sabe de mi experiencia y se ponían muy felices cuando me veían, así que tengo la responsabilidad de guiar a los jóvenes.

Es una satisfacción el saber que se han hecho bien las cosas. Ahora me enfocaré en darle ese respaldo a los chiquillos que están en Uruguay, que quieran surgir, que quieran llegar a primera división, porque me gusta predicar con acciones, no con palabras.

Saprissa vs Liberia: duelo de emociones

Marvin no ocultó que sigue muy pendiente del torneo de primera división y habló del juego entre Saprissa y Liberia, que será este domingo, a las 4 p.m., en el estadio Ricardo Saprissa.

- ¿Cómo ha visto a Saprissa y Liberia este semestre?

He estado pendiente, tal vez no tanto como antes, porque a mi hijo le gusta ver los partidos y está siempre pendiente de Saprissa y de Liberia. Ya le pidió a mi hermana que lo lleve al estadio y hasta pidió un peluche para donarlo en la actividad que habrá antes del partido. Estoy analizando si voy al estadio con ellos.

Marvin con su esposa Ericka y sus hijos Amanda y Mateo. Cortesía. (Cortesía./Cortesía.)

- ¿A quién apoya para el domingo?

Saprissa ya está clasificado y Liberia, con un buen resultado, prácticamente puede estar clasificado. Son dos instituciones en las que jugué, a las que quiero mucho.

Me gustaría que el partido cierre con un empate, para que clasifiquen las dos. Estuve en Saprissa muchos años, y el sentimiento que tengo hacia el club es casi imborrable. En Liberia también viví muy buenos momentos.

- ¿Qué le dice a esa afición saprissista que lo pedía de vuelta en el club?

Me siento muy agradecido por el apoyo que me han dado hasta el momento. Creo que más allá del deseo de volver a Saprissa, que al final no se dio, ese respaldo que me dan los aficionados, sobre todo el día en que se lanzó el nuevo uniforme de Saprissa (12 de julio anterior), cuando la gente le coreaba mi nombre a Juan Carlos Rojas, nunca lo había visto en realidad.

Eso me llenó muchísimo, saber que mi paso por Saprissa fue muy bueno, y ahora que estaré en el Uruguay espero que me apoyen. Espero y deseo volver a primera división.