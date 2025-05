Marvin Angulo se confesó con La Teja: “volvería a jugar en Saprissa hasta de a gratis”

Marvin Angulo, exjugador del Municipal Liberia sigue entrenando, a la espera de una oferta en un club de la primera división. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El volante Marvin Angulo, recordado por su fineza para marcar tiros libres está sin equipo, luego de quedar fuera del Municipal Liberia, a final del torneo pasado, pero eso no lo frena para entrenar y prepararse para lo que se viene.

El jugador de 38 años, que ha sudado la camisa de clubes como Herediano, Melbourne Victory, Uruguay de Coronado y Saprissa volvió a San José al lado de su familia y confía en que pronto se concrete una oferta para volver a las canchas, pero además, está trabajando en el desarrollo de un nuevo proyecto a nivel personal, la apertura de una academia de fútbol, que lleva su nombre.

LEA MÁS: Equipo de primera división hace oficial salida de jugador multicampeón con Saprissa

Angulo conversó con La Teja para hablar de su presente y no tuvo reparos para hablar del amor que siente por los colores morado y blanco y hasta contó cuándo fue la última vez que vio al Monstruo desde la grada.

Marvin Angulo, Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Marvin Angulo muy íntimo

- ¿Ya tiene equipo para el Apertura 2025?

No, todavía no y no hay ningún acercamiento con ningún equipo, pero sí me estoy preparando para la pretemporada y espero que en cualquier momento llegue un equipo.

- ¿Qué le puede aportar Marvin Angulo a un equipo de primera división?

Mucha experiencia, disciplina, ser un ejemplo para los jóvenes que vienen dando sus primeros pasos, saber que con trabajo, con disciplina, con dedicación pueden llegar a ser mejores futbolistas y poder cumplir sus sueños.

9 títulos con Saprissa ganó Marvin.

- ¿Qué le dejó estos dos años allá en Guanacaste?

Siempre he sido un jugador tranquilo, que me adapto a todas las circunstancias que se presenten y ayudar a los jóvenes.

Creo que ahorita es el mayor reto de mi carrera, ayudar a esos muchachos a saber que tienen que esforzarse, trabajar y hacer horas extras. Eso es muy importante para que puedan cumplir esos objetivos y creo que eso es lo más importante.

Marvin, su esposa Ericka y sus hijos Amanda y Mateo ya lograron acomodarse a su nueva vida en la capital. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

- ¿Esperaba seguir más tiempo en Liberia?

Sí, la idea era retirarme en Liberia. Se había negociado un año más de contrato, pero al final no me dijeron nada. Creo que fue por el nuevo cuerpo técnico que llegó. Eso me molestó un poco, pero no pasa nada.

- ¿En qué momento le dijeron que no seguía en el club?

Uno como futbolista sabe cuándo está en los planes del equipo y ya presentía que no me iban a renovar. Poco a poco me fui preparando, junto a mi familia y una vez que finalizó el torneo, terminé un campamento que organicé allá, con chiquillos de la zona y me vine para San José.

LEA MÁS: Marvin Angulo tiene sus redes sociales inundadas por una inusual petición de parte de saprissistas

- ¿Ha pensado en la posibilidad de adelantar su retiro?

No, en estos días me alejé un poco del fútbol, para despejarme, pensar bien en lo que quiero hacer. Me tomé como una semana y media, y ya retomé el trabajo en el gimnasio.

Además, estoy trabajando en abrir una academia de fútbol, en Liberia me la solicitaron mucho y por eso allá organicé un campamento y estoy definiendo si abrirla en Guanacaste o San José, pero este proyecto me tiene muy ilusionado.

Ahorita yo le puedo decir que en uno o dos años me retiro, pero en dos años puede pasar de todo y me siento pleno para jugar.

Angulo ganó 9 títulos nacionales con el Saprissa, equipo del que salió a mediados del 2023. José Cordero. (Jose Cordero)

“Creo que lo he ganado todo”

- ¿Le hizo falta jugar más tiempo en Saprissa?

No sé si me hizo falta o no, pero como uno es morado, hay nostalgia, distintos sentimientos por querer estar ahí y jugar para el equipo más grande de Costa Rica. Fue muy bonito jugar en Saprissa.

Fuimos campeones, perdimos finales y quedan hermosos recuerdos, así que esperar a ver qué es lo que va a reparar el futuro para mí y ojalá conseguir equipo para poder jugar e ir pensando ya en el retiro que uno no quiere, pero en algún momento va a tocar.

LEA MÁS: Marvin Angulo hizo sorprendente revelación sobre su futuro en el que podría ser su último juego en Liberia

- ¿Le gustaría volver?

Si se da la oportunidad, imagínese, hasta gratis jugaría. Creo que uno siempre se vive por esos colores y como lo trató uno la afición, eso también lo valoro y lo llevo presente en cualquier lado que vaya.

- ¿Cómo vivió los últimos partidos de Saprissa?

Fui al estadio con mi hijo, al partido del 4-0 y fue muy emocionante. Mateo no paraba de cantar, estaba muy metido con el ambiente de la Ultra, porque él pasa buscando las canciones en YouTube, es muy morado.

El jugador cree que aún puede aportarle al fútbol nacional. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Al partido contra Alajuelense no nos dio chance, porque yo estaba terminando el campamento y no llegaba a tiempo al estadio.

- ¿Hace cuánto no iba al estadio como aficionado?

A la final del tetracampeonato, cuando quedamos campeones con la 40, hace un año. Fui a sombra, con Mateo y mi papá y fue vacilón, porque en otros momentos íbamos al estadio y luego mi hijo se metía a celebrar con los jugadores, pero esa vez fue diferente, porque dieron el trofeo muy rápido y nos fuimos y él quedó con una sensación agridulce porque no pudo estar ahí.

- ¿Hay algún pendiente que usted tiene en su carrera?

Creo que prácticamente lo he ganado casi todo, sin embargo, el tema de la Concacaf con Saprissa sí es un tema bastante duro, porque en los últimos años se ha costado llegar o clasificar a esa Concacaf (Copa de Campeones), pero por lo demás he logrado mucho en mi carrera.

LEA MÁS: Saprissa no está en la final, pero barrió a la Liga y Herediano en este campo que todos envidian

- ¿En qué otros proyectos está?

Tengo mi marca AME que ya lleva bastante rato en el mercado y ahí seguimos sacando abrigos, gorras, camisas y estoy muy enfocado en mi academia.

En diciembre y hace dos semanas hice unos campamentos, los papás me llaman de Osa, de Santa Teresa, de San Carlos, porque quieren que vaya allá e imparta campamentos. Tengo la licencia de entrenador, en este momento estoy llevando un curso de fútbol base y fútbol juvenil, para refrescar conocimientos y poder transmitir lo que he vivido a las nuevas generaciones.