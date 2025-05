Marvin Angulo hizo sorprendente revelación sobre su futuro en el que podría ser su último juego en Liberia

Marvin Angulo podría disputar sus últimos partidos con el Municipal Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Marvin Angulo podría enfrentar este sábado su último partido con Liberia en la cancha del estadio Edgardo Baltodano ante Cartaginés, dado que su contrato con los aurinegros finaliza al acabar el torneo, luego tiene un partido más ante Alajuelense y nada más.

Lejos de lo que algunos pudieran pensar, el talentoso volante afirma que todavía le queda bastante gasolina en el tanque y que a sus 38 años sigue persiguiendo metas, en entrevista con La Teja nos contó cuál es la próxima a la que apunta.

El 10 liberiano no sabe qué será de su futuro, tendría que sentarse a hablar sobre una renovación, pero hasta esta semana es un tema que aún no se había tocado, pero que claramente no descarta.

“Yo finalizo contrato acá, quedan dos partidos, este contra Cartago podría ser prácticamente mi último partido en Liberia, no se me han acercado a hablar, seguro están esperando que finalice la temporada. Sino firmo acá en Liberia, voy a tener que volver a San José y buscar alguna opción que me salga por aquellos lados”, destacó.

Angulo nos reveló que le ilusiona mucho pulsear una marca que aunque parece difícil, se siente con las fuerzas para alcanzar como lo es ser el jugador con más partidos en la primera división en toda la historia.

Según datos del periodista Gerardo Coto Cover, Marvin tiene 620 partidos y se ubica en el sexto puesto, le faltan 65 para igualar al tocayo Marvin Obando que es el líder con 685.

Don Marvin Obando sigue con el récord de más partidos en la primera división.

“Yo me siento bien, esto no es un tema de edades sino de rendimiento, al día de hoy me siento bien física y mentalmente para seguir jugando, ahí estamos. Creo que mientras uno esté bien en esos aspectos, puede seguir rindiendo, ahí está el caso de (Daniel) Colindres (tiene 40) que está haciendo goles y jugando, vamos para adelante a ver qué nos depara el futuro”

“A mí el retiro no me pasa por la mente aún, la mentalidad mía es poder alcanzar a Marvin que es el que tiene más partidos en primera división, estoy cerca, entonces ahí estoy enfocado en hacer bien las cosas, cuidarme y prepararme bien para lo que viene”, dijo.

En el fútbol nacional Angulo ha jugado para Herediano, Uruguay de Coronado, Saprissa y ahora con los liberianos. A su favor tiene que debutó muy jovencito y que en el extranjero solo estuvo un par de años jugando en Australia, lo que le permitió sumar tanto.

“Yo debuté a los 18 años y me he mantenido vigente, muy pocas lesiones, ninguna seria, gracias a Dios. Jugué dos años afuera del país, pero estar cerca de ese récord, imagínese, ¿qué motivación más que esa? Por eso acá vamos preparándonos para ojalá poder llegar”.

Según las cuentas del volante en los próximos dos años podría amarrar el récord si las cosas se dieran como planea, sin lesiones y teniendo tanta participación como siempre.

“En tres torneos creo que por ahí es que podría acercarme, ojalá poderlos jugar completos para llegar a la meta”, añadió.

Tres torneos representan 66 partidos, tomando en cuenta solo los 22 juegos de la primera fase que es la que disputan todos los equipos, si los juega todos, pasaría justamente por uno a su tocayo, si se perdiera alguno, como sería normal por cualquier situación, lo más probable es que le tome cuatro, momento para el que ya tendría 40.

Futuro planeado

Aunque las fuerzas y las ganas están intactas, Angulo sabe que hay que ir pensando en el futuro, por lo que desde ya está haciendo planes para lo que pasará más adelante.

Marvin Angulo jugó diez años en el Saprissa, el club con el que pasó más tiempo en su carrera en primera división. (Rafael Pacheco Granados)

“De hecho ahorita estoy haciendo campamentos con niños de los 5 a los 13,14 años. En diciembre hice el primero y me fue bastante bien y ahora estoy planeando uno para ahora en mayo, del 16 al 18, tres días acá en Liberia con niños de las mismas edades.

“Quienes quieran anotarse ya están abierta las inscripciones en mi perfil de Instagram y allí está el WhatsApp también para cualquier consulta. Es compartir un poco con los niños, enseñarles un poco de la técnica y lo importante que es entrenar”, contó.

Dado que este sábado a las 5 p.m podría ser el último juego del 10 en Liberia, es un motivo más que eleva interés a un choque que es muy importante tanto para los equipos involucrados, como para otro como Saprissa que lo verá muy atentamente.