Marvin Angulo tiene sus redes sociales inundadas por una inusual petición de parte de saprissistas

Marvin Angulo y Daniel Colindres buscarán un triunfo para el Municipal Liberia que deje al Saprissa como el gran beneficiado. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

Marvin Angulo tomó este domingo su teléfono celular y se sorprendió de sobremanera al ver cómo a su cuenta de Instagram entraron un montón de mensajes de aficionados saprissistas haciéndole una petición muy clara.

En un inicio el volante no entendía lo que estaba sucediendo, pero luego ya le cayó el veinte, se trataba de muchos morados pidiéndole que les eche una mano para que su equipo, el Municipal Liberia, derrote al Cartaginés, resultado que necesita el Saprissa.

A raíz del partido del sábado entre pamperos y brumosos, La Teja buscó al volante aurinegro porque además de ser uno de sus referentes, los casi diez años que estuvo en el Saprissa hacen que la atención se pose en jugadores como él.

LEA MÁS: Cartaginés ya cayó este torneo ante Liberia y su verdugo ilusiona a Saprissa con sus palabras

Además de Marvin, Daniel Colindres es otro de los jugadores con pasado morado, así como Fabrizio Ronchetti en el cuerpo técnico.

“Sí, vieras que es vacilón, porque después del partido de nosotros (ante Pérez Zeledón), cuando veníamos de camino, me entraban mensajes ahí en mis redes sociales de aficionados de Saprissa. Yo decía ‘¿Qué está pasando?’, no estaba enterado qué era"

“Marvin, denle, tiene que ganar, salgan a ganar, que esto y lo otro, es lo que me decían hasta que capté que es que jugábamos contra Cartago y que Saprissa necesita que Cartago pierda. Me escribieron bastantes aficionados morados hablándome de eso, que tenemos que ganar, que tienen que ganar a Cartago y esto y lo otro”, explicó.

LEA MÁS: Los tres caminos que Saprissa tiene para llegar a semifinales

Más allá del pedido que le hagan aficiones de otros equipos, aunque sean de clubes a los que les tiene aprecio por convivir tanto tiempo como Saprissa, Angulo fue claro que la responsabilidad que tienen es con la liberiana.

Marvin Angulo buscará un triunfo del Municipal Liberia ante Cartaginés el sábado. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

“Nosotros como jugadores sabemos la responsabilidad que tenemos con la afición de Liberia, con la institución de Liberia y que tenemos que salir a ganar independientemente si le hacemos un favor o no a otro equipo.

“Siempre me ha caracterizado salir a ganar y lo voy a hacer como siempre, así que esta semana esperemos que nos salga todo bien. Y el día del partido ir a ganar”, comentó.

LEA MÁS: Escuche el audio de qué pasó en el polémico gol anulado de Saprissa ante el Cartaginés

Le consultamos a Angulo si le enviaría un mensaje a los morados que le han escrito pidiéndole el favor, pero nos indicó que es difícil dado que puede malinterpretarse con su actual afición.

En su lugar prefirió hacerlo a los pamperos; sin embargo, el mensaje se puede entender bien con aquel adagio de decirle a Pedro para que oiga Juan.

“Es muy difícil decirle algo a la afición morada porque ahorita yo estoy con otros colores, estoy con Liberia y lo que más puedo decirle a la afición liberiana es que el sábado vamos a salir a ganar, ojalá que lleguen al estadio, que nos motiven, que nos hacen falta cuando salimos al estadio y no lo vemos lleno, creo que eso también a veces nos golpea, pero ojalá que el sábado lleguen a apoyarnos, a ver un buen espectáculo y que sepan que vamos a ganar, que vamos a salir a esa cancha a darlo todo por los colores de Liberia”, destacó.

LEA MÁS: Mauro Quiroga encontró su inspiración en Costa Rica y Cartaginés lo celebra

Marvin Angulo guarda buenos recuerdos por Saprissa

Marvin Angulo se hizo un buen nombre tras diez años en el Saprissa. (Jose Cordero)

Los diez años que pasó Marvin en Tibás los recuerda con cariño y lo conviertieron en uno de los futbolistas más queridos por la afición, calor que le hacen sentir hasta la fecha.

“Eso es parte del profesionalismo de uno, durante los años que estuve en Saprissa y de lo que siempre traté de cuidar, fue tener una buena imagen con la institución y con la afición. Todo eso se debe al esfuerzo que uno hizo durante la carrera ahí en Saprissa, dentro y afuera de la cancha.

“Cuando estás en un equipo como Saprissa la prensa está más atenta, los aficionados están más atentos de lo que uno haga, eso lo marca a uno mucho, que la afición te reconozca eso. Uno se siente orgulloso de saber que cuando uno estuvo en Saprissa, lo hizo de la mejor manera”, explicó.

LEA MÁS: Saprissa depende de una “Cartagada” para avanzar a semis, este es el panorama de morados y brumosos

Hoy en día las fotos, saludos y cualquier clase de reconocimiento es algo que recibe con regularidad de parte de los fiebres morados.

“Cuando uno anda en la calle se topa mucho morado y me pasan saludando. Se toman una foto o me dice, ‘nunca pensé que me lo fuera a topar aquí, en este lugar’. Eso es bonito también. Uno se debe a la afición, por las cosas que uno hizo y creo que la afición se lo agradece a uno cuando lo ve”, añadió.

Para el sábado Marvin tiene claro que su equipo y él saldrán con todo por la victoria por ellos antes que por nadie, pero al rato adentro en el corazón del volante, habrá alguito que le recuerde la ayuda y el pedido de tantos que le piden auxilio.