Saprissa depende de una “Cartagada” para avanzar a semis, este es el panorama de morados y brumosos

Saprissa está contra las cuerdas y depende de una cartagada para avanzar a las semifinales del Clausura 2025. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El Saprissa depende, prácticamente, de una “Cartagada” para meterse a semifinales.

El empate 1-1 ante Cartaginés, del sábado por la noche, complicó aún más las aspiraciones de los saprissistas por participar en la siguiente fase, porque no lograron moverse del quinto lugar, mientras que el resultado le ayudó a los brumosos a seguir bien pegados a la cuarta posición.

Veamos cómo está el panorama numéricamente: con el resultado del clásico provincial, Cartago logró 35 puntos, mientras que los morados llegaron a 33.

Cartaginés no sólo supera a la “S” en puntos, sino que, además, tiene mejor diferencia de goles (+10), mientras que la del Monstruo es de +6, es decir, en caso de empate en puntos, los de la Vieja Metrópoli avanzarían a la siguiente fase.

Es por eso que Saprissa, además de ganar los dos partidos que le restan, debe rezar para que Cartaginés pierda ante Liberia o contra Sporting, los rivales que le quedan.

Los morados probablemente reciban los tres puntos por el duelo contra Guanacasteca, que está sancionado, y cerrarán de visita contra Pérez Zeledón.

El técnico morado Paulo César Wanchope no escondió que el panorama es complicado para el Monstruo, pero no pierde la fe y aseguró, luego del partido ante Cartaguito, que hay chance de avanzar.

“El margen obviamente se reduce, tenemos que seguir trabajando por esos puntos que quedan. Toca esperar y estar pendientes de otros resultados. Hay frustración, es obvio, pero todavía hay posibilidades.

“El estado anímico va a estar siempre alto, son muchachos muy competitivos y vamos a dar la lucha hasta el final. Tenemos situaciones donde a veces estamos muy contentos, en otros momentos hay frustración, pero al otro día hay que reponerse y trabajar para el siguiente juego”, afirmó.

¿Será posible que Cartago se caiga al final y eso le ayude al Sapri a seguir en el torneo?

A Andrés Carevic le cayó muy bien regresar al país para jugar contra Cartaginés. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Empezamos muy flojos, pero la era de Carevic comenzó tarde, su hubiera llegado antes estaríamos mejor”. — José "Pollo" Brenes, exjugador de Cartago.

Le hizo bien

El exjugador brumoso José “Pollo” Brenes fue claro y dijo que a diferencia de otros torneos, Cartago se ve muy sólido y por eso, va a costar que se caiga en las últimas fechas.

“Veo a Cartago muy fuerte mentalemente, lo veo muy unido como grupo, no creo que Cartago vaya a hacer una ‘Cartagada’ y cuidado y no clasifica de segundo o tercer lugar, sé que eso dependerá de otras cosas, pero así entró Cartago cuando salió campeón en el 2022.

“El ambiente de ayer (sábado) en Tibás era pesado, no era para cualquiera y salieron bien librados, anímicamente veo fuertes a los jugadores y el equipo tiene jugadores con mucha experiencia, que han ganado finales y se ve bien”, afirmó.

35 puntos tiene Cartaginés.

Brenes fue claro: a Cartago le hizo bien la llegada de Andrés Carevic y al técnico le hizo bien llegar a la provincia brumosa.

“El técnico llegó al club a darle ese clic que le hacía falta, Cartago es un equipo más competitivo y en la parte táctica ha mejorado mucho.

“Le faltan dos partidos y tiene que jugar como nunca, ser intensos, el equipo no está clasificado al cien por ciento y no puede regalar lo que ha hecho en nueve partidos invicto, no los veo relajados y eso es importante que lo mantengan”.

Los brumosos son cuartos, con 35 puntos. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Sí se puede

El exjugador y exentrenador del Saprissa, Carlos Santana, recalcó que los morados tienen la capacidad para clasificar.

“No es porque sea de cuna morada, pero Saprissa tiene buenos jugadores, que pueden mejorar y así clasificar a semifinales.

“La irregularidad en el torneo puede que le haya pasado factura, porque tanto José Giacone como Paulo Wanchope han lidiado contra el tiempo, sin embargo, me parece que Saprissa va mejorando, ha sido un torneo difícil”, destacó.

Si Saprissa clasifica, ¿Paulo Wanchope podrá sacar a flote al equipo en la siguiente fase?

“Es cierto que la planilla no es muy amplia, que hay jugadores que no lo han hecho bien, pero Wanchope ha recurrido a jóvenes que vienen haciendo un buen trabajo y además hay otros jugadores consolidados.

“Con Guanacaste casi que tienen los puntos asegurados y sí es posible ganarle a Pérez Zeledón, porque ha demostrado no estar en su mejor momento”, agregó.