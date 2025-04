Jorge “Pipiolo” Jiménez jugó con Saprissa y Cartaginés y ya eligió a cuál equipo apoyará

Jorge Jiménez jugó con Saprissa y Cartaginés en los años 80 y afirmó a cuál equipo le va, para el partido de este sábado. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Un exjugador del Saprissa y Cartaginés no titubeó a la hora de decir a cuál equipo ve ganador en el juegazo de este sábado, en el estadio Ricardo Saprissa, a las 8 p.m.

Tal vez usted no recuerde a Jorge Jiménez, pero si le mencionamos a Pipiolo, sin duda podrá ubicar con más facilidad a este exjugador de 63 años. Jiménez jugó como mediocampista y además de vestir la camiseta de morados y brumosos, jugó para el Uruguay de Coronado, Barrio México y la Asociación Deportiva Limonense.

Pipiolo conversó con La Teja y dijo que siente una mayor afinidad por el morado y blanco y por eso cree que los morados se dejarán los tres puntos en la Cueva.

“Siempre le doy mayor favoritismo al Saprissa, la verdad es que el estadio pesa bastante, pero no podemos obviar que Cartaginés viene bastante bien.

“Será un partido muy disputado, no puedo decir que Saprissa lo ganará fácil, pero puede sacar la tarea y siento que el partido quedará 1-0, a favor de los morados”, reveló.

Pipiolo estuvo en Cartaginés durante un año. En la foto, aparece debajo de Marco Antonio Rojas. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Jiménez, vecino de Llorente de Tibás, afirmó que para él, el problema del Monstruo han sido las lesiones, que le ha impedido tener a tope a todos sus jugadores y reconoció que la “S” no tiene una planilla muy amplia. También habló del trabajo del técnico Paulo Wanchope.

“Me gusta lo que viene haciendo, lo admiro como jugador y persona, me parece que es un excelente trabajador y espero que logre grandes cosas en Saprissa.

“Saprissa se ha enfrentado a muchas lesiones, eso le impide tener a todos sus jugadores y por eso, ha tenido este torneo tan irregular”, comentó.

Sus inicios

Don Jorge llegó a la reserva del Saprissa en 1980 y dos años después debutó con los morados en primera división. En 1983 alzó el único título de su carrera y lo hizo con la chema morada.

En 1987 pasó al Club Sport Cartaginés y en 1988 llegó al Uruguay de Coronado, en donde jugó por tres temporadas.

En 1993, cuando jugaba en Limón, decidió colgar los tacos y ponerse un negocio de confección de uniformes deportivos, camisetas y otros artículos publicitarios, junto a Evaristo Coronado.

“Al inicio, el negocio se llamaba Pipiolo y Coronado y después de tres años, Evaristo se hizo a un lado, porque comenzó a estudiar y yo me quedé con el negocio, que lo tengo hasta el día de hoy.

“En Costa Rica son muy futboleros y eso me ha ayudado con mi trabajo, a veces llego a algún lugar y tal vez no me reconocen por mi nombre, pero si les digo Pipiolo, la cosa cambia. Pese a que me retiré, no dejo de jugar fútbol, formo parte del equipo de veteranos de Saprissa y eso me ayuda a mantenerme activo”, destacó.

Don Jorge tiene 63 años y juega con el equipo de veteranos del Saprissa (de cuclillas, tercero de derecha a izquierda). Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

Bendito entre todos los liguistas

Pipiolo contó, entre risas, que vive en un ambiente rodeado de puros liguistas. Su esposa Vanessa y sus hijos Karol, Ericka y Eduardo son aficionados al archirrival y dijo entre risas, que sufren desde hace rato, porque no ganan un campeonato.

“La verdad es que pese a la diferencia de colores, no tenemos ningún problema, nos respetamos y vemos los partidos juntos. Lógicamente están sufriendo porque desde el 2020 no tienen un título nacional, pero la verdad es que la pasamos bien en la casa.

“Soy de ir poco al estadio, sin embargo, me mantengo en comunicación con algunos de mis excompañeros y amigos: con Evaristo hablo mucho, con Guillermo Guardia, Róger Flores y como a veces juego con la Selección Máster tengo una buena relación con German Chavarría y Claudio Jara”, relató.

El exjugador conserva una de las camisas moradas. Cortesía. (Cortesía. /Cortesía.)

