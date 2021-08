Periodista del 7 muestra colección de tesoros de Saprissa y confiesa que estuvo en La Ultra

Hay días en los que Ortiz pide cambiar su horario de trabajo para ir a la Cueva. Instagram. Hay días en los que Ortiz pide cambiar su horario de trabajo para ir a la Cueva. Instagram.

El periodista y presentador de Telenoticias Luis Ortiz tiene una colección que genera envidia de la buena a más de un saprissista.

Al igual que miles de morados, Ortiz está feliz por la obtención de la copa 36 y disfruta el buen arranque del Monstruo en el torneo de Apertura. También espera con ansias la Supercopa del próximo miércoles, en la cual el equipo de sus amores se enfrentará al archirrival, Liga Deportiva Alajuelense.

El viernes 16 de julio, con motivo del 86 aniversario del Monstruo, Ortiz publicó en Twitter una lista de artículos alusivos a la “S” que conserva en su casa y que quiso compartir con sus seguidores.

Ortiz es un morado envenenado y desde chiquillo se dedicó a guardar una serie de tesoros del Monstruo.

La chema está firmada por exjugadores como Enrique Díaz y Evaristo Coronado.

“Soy historiador de profesión y colecciono muchas cosas de temas que me gustan, como del espacio y desde pequeño comencé a guardar las cosas del Saprissa. La pasión por Saprissa la heredé por mi papá Luis, porque mi mamá, Damaris, es aficionada a Cartaginés”, afirmó.

Luis contó que su niñez y adolescencia las vivió en el centro de Cartago y su papá se la jugaba para llevarlo a la Cueva.

“Siempre íbamos al Saprissa, pero también fuimos al Lito Pérez, al Fello, por supuesto, fuimos a Turrialba, a San Ramón, íbamos a muchos lugares. Cuando iba al estadio mi papá siempre me compraba las cosas, son bonitos recuerdos.

“Esta colección la tengo en una cajita bien protegida, no quiero que nada se deteriore, todo lo trato de conservar de la mejor manera”, dijo orgulloso el comunicador de Canal 7.

Ortiz tiene bien guardadito el acetato con la canción "Viva Saprissa".

Mucho arraigo

- ¿Qué recuerda de sus primeras idas a la Cueva?

Recuerdo que una de las primeras veces que fui al estadio fue en el 85 en un partido de Saprissa contra Sagrada Familia. Somos muy morados y mi papá tenía unos espacios en platea este, allí íbamos a ver los partidos.

Mi hermana mayor, Marcela, es morada, pero no le interesa el fútbol, pero por la menor, Natalia, mi papá tuvo que tener una tercera silla, porque a ella sí le gusta.

También recuerdo que el Monstruo apareció por primera vez un 2 de octubre, día en que cumplo años y por eso le digo a mi hijo que papi y el Monstruo cumplen el mismo día.

- ¿Cuándo comenzó a hacer la colección?

Tenía 12 o 13 años cuando comencé a guardar algunas cosas, especialmente desde 1993 comencé a guardar portadas de los periódicos y las ediciones especiales que a veces se entregaban en los estadios.

Era una publicación de 4 o 6 páginas, con un póster del equipo y también tengo algunos ejemplares de la revista Triunfo, de los años 80 y 90 y de la clasificación de Costa Rica al Mundial de Italia 90.

La revista Sol y Sombra se la compró su papá en un paseo a la playa.

- ¿Cómo consiguió la revista Sol y Sombra del 76?

Esta revista recoge el recorrido de Saprissa hasta el pentacampeonato, que luego se convirtió en hexacampeonato.

Cuando era pequeño estábamos en un hotel de playa y el encargado de mantenimiento comenzó a conversar con mis papás y conmigo y mi papá ofreció comprársela.

- ¿Cuándo le dieron la corneta?

Esas cornetas las regalaban en el estadio. La que tengo es la del 89, también tuve la del 88 que era la blanca, no recuerdo si la tiene mi hermana Natalia.

- ¿Y el casco?

El casco es un clásico para los morados de mi edad (41 años), era parte de la indumentaria para ir al estadio.

Luis tiene en su poder el anuario del Monstruo de la temporada 87-88.

-¿ Cómo consiguió la camisa autografiada?

Recuerdo que una de las primeras tiendas que abrieron en el estadio es la de la gradería este. Tenía 8 años y me compraron la camisa con el número 12. Víctor Monge era portero de Saprissa y vivía a dos cuadras del Fello Meza y mi mamá me llevó a la casa para pedirle de favor que si los jugadores me la podían firmar.

Esa camisa está firmada por Alexandre Guimaraes, Enrique Díaz, Evaristo Coronado, Carlos Mario Hidalgo, Róger Flores, Alexis Camacho, el propio Víctor Monge y José Jaikel.

- ¿Qué otros artículos conserva?

Tengo guardadas banderas, el anuario del 87-88, el disco de acetato con la canción “Viva Saprissa” y camisas de los 80 y 90. Una de las que más me gusta es la conmemorativa que tiene los nombres de los jugadores. Las camisas no las uso mucho, quiero conservarlas bien, porque si mi hijo Mariano (aclaro no se llama así por el jugador) quiere tener la colección es toda suya.

Esta corneta es del año 89.

“Creo que falta ahora una buena iniciativa para tener este tipo de artículos simbólicos. Nosotros llegábamos temprano al estadio, porque muchas cosas se regalaban y creo que los niños se sentirían más atraídos si hubiera este tipo de dinámicas”. — Luis Ortiz, periodista.

- ¿Tiene entradas antiguas?

Tengo el carné de la Ultra en algún lado. Estuve en la Ultra casi en la fundación, en el 94, en ese momento se alentaba y estuve un par de años.

En ese tiempo estaba en el colegio, iba aI estadio con gente de Cartago y alquilábamos un bus para ir al estadio. A mis papás se les ponían los ojos cuadrados cuando iba con ellos, nos cuidábamos mucho.

- ¿Ya tiene la nueva chema?

Ambas me gustaron, la blanca en especial, pero aún no la tengo.

Luis también tiene banderas y pañuelos.

- ¿Su hijo Mariano es saprissista?

A la mañana siguiente de la 36 puse la canción de Viva Saprissa y me pidió ponerla otra vez y ya se la aprendió (tiene 5 años). La pasa cantando todo el día, tiene una camiseta y sí le hace gracia.

A veces cambia el horario

- ¿Cómo la pasó el torneo pasado?

En algún momento sentí mucho disgusto con los jugadores, porque uno los ve en la cancha y pensaba que no le ponían, pero con los cambios y la llegada de Mauricio (Wright) ayudó mucho y la actitud de los jugadores cambió para sacar el torneo.

- ¿Le hace falta ir al estadio?

Sí y una de las cosas que más falta me hace es el puesto de pasteles de Guita, que está en el lado este. Y ahorita como está cerrado, Guita hace los pasteles y me los lleva a la casa, para sentirme en el estadio.

Esta es una edición especial que La Nación le dedicó al Monstruo, el 18 de junio de 1995. El ejemplar costaba ¢50.

- ¿Cómo vive los partidos en la casa?

Se sufre mucho y sobre todo cuando hay malos resultados, es más complicado.

- ¿Con quién va al estadio?

Voy con unos amigos, con los que comparto la silla en platea este. Como trabajo en la edición nocturna a veces le pido a mi compañero Juan Manuel Vargas cambiar turnos en la noche para ir al estadio, así de grave es la cosa.

A mi hijo Mariano aún no lo he llevado, espero tener un chance para llevarlo y mi esposa es herediana, pero bueno, nadie es perfecto y algo tenía que tener (dijo entre risas).

- ¿Le han ofrecido comprarle algunos artículos?

No me han buscado, pero si me buscan nada está a la venta, son cosas muy personales y me interesa que se las deje mi hijo.

- ¿A cuáles jugadores morados admira?

A veces me encuentro a Erick Lonis en el canal y le digo que lloré en su despedida, era un porterazo, yo iba creciendo y lo admiraba mucho. Lo recuerdo guindando en la malla de la este. Y de la planilla actual a Mariano Torres.