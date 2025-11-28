Alajuelense tiene tres jugadores en capilla ardiente por tarjetas amarillas, ¿jugarán ante Cartaginés?

Alajuelense enfrentará este domingo al Cartaginés en el estadio Fello Meza a las 11 a.m., duelo al que llega con la duda de tres jugadores que tienen cuatro tarjetas amarillas y de recibir una podrían perderse el cierre de torneo en la primera fase ante San Carlos.

Gamboa, Parkins y Matarrita en riesgo de suspensión

Se trata de Alexis Gamboa, Rashir Parkins y Ronald Matarrita, pero el asunto es que si no jugaran contra los blanquiazules y es en el partido con los norteños que ven otra amonestación, se perderían el primer partido de las semifinales.

Machillo Ramírez (centro) evaluará el tema de las tarjetas amarillas en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los futbolistas que entren a la próxima fase con cuatro amarillas o menos, se le borrarán de sus registros para que todos empiecen desde cero.

“Machillo” analiza escenarios antes del duelo en Cartago

Óscar “Machillo” Ramírez reconoció que es un tema a considerar para el choque ante los brumosos.

“Veremos, en eso estamos en un tema límite, donde no nos da chance, creo que el resultado del domingo determinará mucho, porque una victoria nos dará chance para manejar cualquier situación, pero si todavía queda jugarse algo el último partido es un tema a considerar, que sí es riesgoso, pero veremos lo que determine el juego”, comentó.

Ronald Matarrita es de los jugadores de Alajuelense en capilla ardiente con tarjetas amarillas. (Jose Cordero/José Cordero)

Washington Ortega baja; Bayron Mora repetirá en el arco

Para este domingo una baja confirmada es la del guardameta Washington Ortega, por lo que de nuevo jugará Bayron Mora según confirmó Ramírez.

“Considerando lo del otro día (ante Xelajú) y ver la manera en la que Bayron da tranquilidad, creo que va a ser de la partida, si no pasa nada especial”, añadió.