Ronaldo Cisneros revela si pensó cobrar el segundo penal que Alajuelense falló

El gran momento goleador de Ronaldo Cisneros con Alajuelense, hizo pensar que podría ser uno de los candidatos más fuertes para tener la responsabilidad de anotar desde los once pasos ante Xelajú, luego del penal desperdiciado por Joel Campbell, cuando se dio la segunda oportunidad, que también fue fallada por Celso Borges.

El mexicano acumula cinco goles en el campeonato nacional, y uno en Copa Centroamericana, cabe recordar que Ronaldo llegó al equipo ya comenzado el torneo, tanto local como internacional, por lo que no hizo pretemporada y se perdió muchos encuentros, pero igualmente se ha convertido en un referente en el ataque liguista.

Ronaldo Cisneros fue el autor del único tanto de Alajuelense ante Xelajú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luego del primer penal fallado, La Teja le consultó en zona mixta a Cisneros sobre su sentir para asumir la responsabilidad en ese segundo lanzamiento.

“Es que eso ya está hablado desde antes, ellos son jugadores que llevan más tiempo en el plantel y el profe también decide, entonces no había nada que discutir solamente mi apoyo para mis compañeros”, dijo el goleador manudo.

Ronaldo comentó detalles sobre su buen momento goleador en el equipo, algo que dejó con vida a los erizos en esta serie final ante Xelajú.

“Quiero agradecer a mis compañeros, cuerpo técnico y directiva, porque han hecho todo lo posible para que yo me sienta cómodo tanto dentro como fuera de la cancha y creo que poco a poco se va reflejando”.

Ronaldo Cisneros marcó su primer gol en Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“También lo comentaba ahorita, el quitarme la presión de no ser el único que tiene que hacer goles, eso me ha ayudado, porque en este equipo todos tienen calidad y cualquiera puede hacer gol, entonces eso me ha ayudado bastante a estar tranquilo”, comentó Ronaldo tras la consulta de La Teja.

Cisneros añadió sobre el honor que se juega el fútbol de Costa Rica, por medio de Alajuelense, tras el fracaso de la Selección Nacional en su camino al mundial.

“Sabemos la responsabilidad que tenemos, que hemos tenido desde que empezó este torneo al ser bicampeones, decirle a la afición que estén tranquilos, que vamos a ir a buscar el partido allá y que estamos convencidos de que podemos sacar un resultado positivo”, afirmó el mexicano en la zona mixta tras la paridad a un tanto entre chapines y ticos.