Hasta en Europa se burla del fiasco de Alajuelense en los penales contra Xelajú

El papelón manudo cruzó el Atlántico: Tiktoker español también habló de los penales fallados por Alajuelense ante Xelajú en la final de ida

Por Eduardo Rodríguez

Fallar un penal duele, pero dos mucho más, y encima siendo en una final, por ende, lo que vivió Alajuelense contra Xelajú este miércoles se comentó hasta en España.

El tiktoker español, Marc Culer, con más de millón y medio de seguidores publicó un video tras los penales desperdiciados por Alajuelense, dando su apoyo al club chapín en esta final de Copa Centroamericana.

26/11/2025 Estadio Morera Soto. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Xelajú MC de Guatemala en partido de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Foto: Rafael Pacheco Granados
Celso Borges no pudo marcar su penal, que fue el segundo de la noche para Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

En el video, se ve al tiktoker durmiendo, cuando lo despiertan para contarle sobre la pesadilla que estaba viviendo el conjunto liguista desde el manchón blanco.

“Portero Silva, hay que ficharlo para el Barza, el suplente de Joan García, Xelajú de mi vida... Vamos Xelajú hay que ganar este partido”, comentó el tiktoker mientras hablaba con una mujer que le contaba sobre los penales detenido sobre Joel Campbell y Celso Borges.

@marcculer VAMOS XELAJÚ 🇬🇹 #tiktokfootballacademy #guatemala #502 ♬ original sound - Marc Culer 💙❤️

Manudos y chapines igualaron a uno, por lo que en el duelo de la otra semana, los rojinegros deben salir a marcar un tanto para mantener con vida el sueño del tricampeonato debido a la regla del gol de visitante que le da ventaja, hasta el momento, a los de Guatemala.

AlajuelenseXelajúCopa CentroamericanaGuatemalaCosta RicaEspañaTikTok
Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

