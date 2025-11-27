Hasta en Europa se burla del fiasco de Alajuelense en los penales contra Xelajú

Fallar un penal duele, pero dos mucho más, y encima siendo en una final, por ende, lo que vivió Alajuelense contra Xelajú este miércoles se comentó hasta en España.

El tiktoker español, Marc Culer, con más de millón y medio de seguidores publicó un video tras los penales desperdiciados por Alajuelense, dando su apoyo al club chapín en esta final de Copa Centroamericana.

Celso Borges no pudo marcar su penal, que fue el segundo de la noche para Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

En el video, se ve al tiktoker durmiendo, cuando lo despiertan para contarle sobre la pesadilla que estaba viviendo el conjunto liguista desde el manchón blanco.

“Portero Silva, hay que ficharlo para el Barza, el suplente de Joan García, Xelajú de mi vida... Vamos Xelajú hay que ganar este partido”, comentó el tiktoker mientras hablaba con una mujer que le contaba sobre los penales detenido sobre Joel Campbell y Celso Borges.

Manudos y chapines igualaron a uno, por lo que en el duelo de la otra semana, los rojinegros deben salir a marcar un tanto para mantener con vida el sueño del tricampeonato debido a la regla del gol de visitante que le da ventaja, hasta el momento, a los de Guatemala.