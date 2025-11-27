Un periodista de Teletica y otro de Tigo se tiraron durísimo en medio programa en vivo

El ambiente en el programa deportivo de Tigo Sports dio un giro inesperado cuando, durante el análisis del empate de 1-1 entre Alajuelense y Xelajú en la primera final de la Copa Centroamericana, surgió un caliente intercambio entre comunicadores.

Además del partido, en el espacio también se discutieron los penales ejecutados por Joel Campbell y Celso Borges.

LEA MÁS: Rolando Fonseca confiesa cuál ha sido el mejor contrato de su vida

La tensión inició cuando José Alberto Montenegro leyó al aire un comentario de Daniel Jiménez, periodista de Teletica.com, dirigido al experimentado comunicador José Eduardo Mora.

Tigo Sports (Tigo Sports/Facebook)

El comentario que encendió la discusión

En su mensaje, Jiménez fue directo al referirse a los señalamientos que “Morita” había hecho sobre el trabajo de la prensa.

LEA MÁS: Periodistas cuentan la odisea de trabajar en el “peor estadio de Costa Rica”, el cual nunca ha sido sancionado

“Yo escucho el programa siempre y Morita dice que la prensa, que la prensa. José Eduardo, no critique tanto el trabajo de los colegas, haga lo que usted crea conveniente con su periodismo y deje de fijarse en lo que hacen otros periodistas, se ve mal. Máxime que usted ya no asiste a conferencias de prensa y solo comenta en el programa”, expresó.

La respuesta del periodista aludido

La reacción de Mora no se hizo esperar y sorprendió con una respuesta firme.

“Un saludo a Daniel, no sé por qué se siente tan aludido, porque cuando uno levanta la mano es porque a lo mejor se siente aludido innecesariamente, en este caso, creo yo.

“Si a mí me tiran un palo y no es para mí, yo lo dejo pasar y hasta le hago señita; y agrego: perdón Daniel, yo ya pagué mi derecho de piso, si quiere le muestro mi carrera, podemos sentarnos a tomarnos un café y se la muestro de principio a fin”, concluyó.