Deportes

Rolando Fonseca confiesa cuál ha sido el mejor contrato de su vida

Rolando Fonseca contó cuál fue el contrato que marcó un antes y un después en su vida

Por Eduardo Rodríguez

Un goleador como pocos, Rolando Fonseca tuvo un paso de mucho éxito en el fútbol de Costa Rica, tanto en Saprissa como en Alajuelense, y también cuando fue a jugar en Guatemala, pero el exdelantero cuenta cuál fue el mejor contrato que firmó en su vida.

“Mi mejor contrato: Mi familia, mae, la doña mía que en los momentos más adversos me dijo: Hey, Rolo, no tienes trabajo, no pasa nada, yo me pongo la chaqueta. Mi señora me mantuvo un año, mae, mientras que yo era el mae de la casa; ella era la que mantenía la choza. Listo, vámonos, y así fue”, dijo el exgoleador tico en los Gordos Podcast.

Rolando Fonseca no se guardó nada sobre el uso del VAR tras las semifinales.
Rolando Fonseca reveló el contrato más importante de su vida. (Rolando Fonseca/Instagram)

“Ahora dígame una cosa, es un equipo claro y sabe cuál fue la contestación de mi esposa en ese momento, mae, sí, usted. Me ha mantenido por 26 años; ¿cómo yo no lo voy a mantener un año o dos o tres, si ya usted lo hizo por mí?”.

“Ahí viene la parte de nosotros los hombres, de saber escoger, ¿qué quiere usted?, ¿o una guerrera o una aventurera? Padre, la guerrera se pone las botas en el momento adecuado, en la adversidad”, dijo Rolo sobre su esposa.

