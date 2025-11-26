Deportes

Shirley Cruz sorprende al revelar cómo vive su pasión por Alajuelense

La excapitana Shirley Cruz definió su pasión por Alajuelense como la “relación más tóxica” que tiene

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La exjugadora Shirley Cruz no puso peros para hablar de la relación tóxica que tiene en su vida.

La exjugadora de Alajuelense reveló que este miércoles irá al estadio Alejandro Morera Soto a ver el juego de la final de la Copa Centroamericana, entre los Leones y el Xelajú de Guatemala, y contó cómo vive su pasión por los colores rojinegros.

“Desde que sabía que clasificó y nosotros ya finalizamos el torneo (con el Toluca femenil), hice planes para venir a Costa Rica.

“Es la relación más tóxica, pero igual uno sigue apoyando, es parte del fútbol. Esa pasión no se quita, aunque sea puro masoquismo”, dijo Shirley entre risas en el programa ‘120 minutos’ este miércoles.

LEA MÁS: Shirley Cruz no se guardó nada y reaccionó a la eliminación de Costa Rica: “Improvisación = mala gestión”

Shirley Cruz no puso peros para revelar cómo es su relación como aficionada a Alajuelense. Archivo.

Shirley Cruz y lo que quiere lograr en Alajuelense

Shirley afirmó que, además, se está preparando para algún día ocupar un puesto en la directiva rojinegra.

LEA MÁS: Shirley Cruz tendrá su propia película: entre goles, familia y una dosis de ficción

“Ya comencé el proceso, me explicaron cómo funciona. No es cualquiera. Van a pasar unos años para que me integre y para que tenga voz, como cuatro, para tener voz”, comentó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Shirley CruzAlajuelenseJunta directivaAlajuelense vs XelajúCopa Centroamericana
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.