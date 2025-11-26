Shirley Cruz sorprende al revelar cómo vive su pasión por Alajuelense

La exjugadora Shirley Cruz no puso peros para hablar de la relación tóxica que tiene en su vida.

La exjugadora de Alajuelense reveló que este miércoles irá al estadio Alejandro Morera Soto a ver el juego de la final de la Copa Centroamericana, entre los Leones y el Xelajú de Guatemala, y contó cómo vive su pasión por los colores rojinegros.

“Desde que sabía que clasificó y nosotros ya finalizamos el torneo (con el Toluca femenil), hice planes para venir a Costa Rica.

“Es la relación más tóxica, pero igual uno sigue apoyando, es parte del fútbol. Esa pasión no se quita, aunque sea puro masoquismo”, dijo Shirley entre risas en el programa ‘120 minutos’ este miércoles.

Shirley Cruz no puso peros para revelar cómo es su relación como aficionada a Alajuelense. Archivo.

Shirley Cruz y lo que quiere lograr en Alajuelense

Shirley afirmó que, además, se está preparando para algún día ocupar un puesto en la directiva rojinegra.

“Ya comencé el proceso, me explicaron cómo funciona. No es cualquiera. Van a pasar unos años para que me integre y para que tenga voz, como cuatro, para tener voz”, comentó.