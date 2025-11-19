Shirley Cruz no se guardó nada y reaccionó a la eliminación de Costa Rica: “Improvisación = mala gestión”

Costa Rica quedó fuera de la Copa del Mundo del 2026, luego de no poder derrotar a Honduras y una exfutbolista de Alajuelense no se guardó nada sobre lo que pasó este martes por la noche.

La excapitana liguista Shirley Cruz lamentó lo que pasó con la Sele, pero más allá de eso lanzó un fuerte mensaje, cuestionando el proceso y lo que derivó.

La histórica capitana de la Selección Nacional de Costa Rica, de 40 años, es actualmente asistente técnica del Toluca Femenino en la Liga MX.

Shirley Cruz tiró un picoso mensaje, luego de la eliminación de Costa Rica. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

El mensaje de Shirley Cruz

La exjugadora de Alajuelense y de la Selección Nacional criticó lo que pasó con Costa Rica.

El mensaje de Shirley Cruz, luego de la eliminación de Costa Rica. Instagram Shirley Cruz. (Instagram Shirley Cruz./Instagram Shirley Cruz.)

“Improvisación = mala gestión”, escribió la paveña en sus redes sociales.

Shirley debutó con la selección en 2003 y disputó más de 100 partidos internacionales en dos décadas, incluida la histórica clasificación y participación mundialista en Canadá 2015.

Además, es reconocida como la primera costarricense en ganar la Champions League y por su récord de goles y partidos en torneos europeos.

La tica fue considerada por la IFFHS como una de las mejores mediocampistas del mundo en 2014, 2016 y 2017.