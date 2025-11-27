Tifo de Alajuelense prende fuego fuera de Costa Rica y piden hasta sanciones

El espectáculo en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela para la final entre Alajuelense y el Xelajú de Guatemala generó incomodidad a nivel internacional, al punto que un comunicador chapín exige una sanción para el conjunto bicampeón de Centroamérica.

Según el comunicador de Guatemala, Javier Del Cid, el tifo mostrado en la gradería sur, en la que se aprecia a un león con camisa rojinegra de la Liga, junto a dos copas, las ganadas por los erizos en los años pasados, más unos cadáveres de mascotas de rivales del fútbol tico y en general de Centroamérica, no se debería permitir.

El tifo que mostró Alajuelense en el recibimiento previo ante Xelajú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

“Ojalá Concacaf le habilite un expediente a la Liga Deportiva Alajuelense por esta ofensiva manta en la final. Es ofensiva”, escribió el periodista de Guatemala en sus redes sociales para pedir que la Concacaf sancione a los dirigidos por Óscar Ramírez.

LEA MÁS: Johan Venegas estaría muy cerca de volver a jugar con Cartaginés ¿Podría hacerlo ante Alajuelense?

Pese a las quejas del periodista, en la misma Concacaf en la página oficial de la Champions Cup, y en general a nivel internacional, se ha hablado sobre el tifo y el ambiente durante el recibimiento, en el que incluso subieron a redes un video, en el que se aprecia el mosaico y el tifo con el siguiente titular: “Las vibras de una final” junto a un emoticón de fueguitos en alusión al tremendo show previo al pitazo inicial.

Y es que no es la primera vez que la Liga saca este tipo de tifos, siendo muy recordado el pasado, durante el clásico con Saprissa, con una figura de Monopoly, que decía: “La pasión no se vende”, con referencia a la situación económica de los morados.

Alajuelense hizo un mosaico alrededor de las gradas del Morera Soto previo al duelo ante Xelajú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Otro tifo muy recordado es el del clásico del pasado que acabó en empate a un gol entre la Liga y Saprissa, en el que se veía el león comiendo figuras de tifos mostrados por los tibaseños en otros partidos.