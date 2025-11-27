Johan Venegas estaría muy cerca de volver a jugar con Cartaginés ¿Podría hacerlo ante Alajuelense?

Johan Venegas está muy cerca de volver a la cancha con el Cartaginés justo en el momento más importante de la temporada, de cara a las semifinales del Apertura 2025.

El brumoso se lesionó del hombro el 25 de octubre, en un partido ante el Herediano, y desde entonces se perdió cuatro encuentros, tres del torneo nacional y uno por la Copa Centroamericana.

El delantero ya entrena con el grupo

Juan Carlos Herrera, preparador físico blanquiazul, habló con La Teja y confirmó que el atacante ya está entrenando con el grupo y la idea es tenerlo antes de semifinales para que llegue con más ritmo a esa fase.

Johan Venegas ya entrena con el Cartaginés luego de la lesión que lo tuvo un mes fuera. (Cartaginés/Cartaginés)

Lo más probable es que esté disponible para el domingo 7 de diciembre ante Liberia; sin embargo, no descartan que pueda hacerlo este domingo ante Alajuelense.

“Con Johan la idea es que si todo avanza como ahorita, tenga minutos antes de las semifinales. Se está trabajando de manera colectiva para ese objetivo, tanto el cuerpo médico como nosotros desde lo que veamos y con el parecer del jugador de cómo se siente tomaremos la decisión el sábado si entra en convocatoria este fin de semana o si lo esperamos una semana más para que tenga minutos competitivos”, explicó.

El parón FIFA ayudó al Cartaginés

Herrera comentó que el parón del campeonato nacional por el tema de la Selección de Costa Rica les vino muy bien para recuperar jugadores como Johan. Si el torneo no se hubiera detenido, Venegas se habría perdido seis partidos en total.

“Esos 18 días nos vinieron muy bien, no solo para Venegas; (Cristopher) Nuñéz volvió a trabajar, Douglas López, Diego González, que había padecido dengue y que no pudo viajar a Honduras; un sinfín de situaciones que teníamos nos sirvieron para ponernos al día y trabajar fuerte en los últimos dos partidos”.

Johan Venegas se lesionó ante Herediano el 25 de octubre. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Últimos detalles antes de semifinales

“En el caso de Johan, él desde el sábado pasado ya realiza ciertos trabajos con el grupo, entrena de mejor manera y ha completado sesiones de entrenamientos, por lo que esperamos tenerlo antes que arranque las semifinales, que es el que quedaba pendiente de los lesionados”, dijo.

Las otras bajas brumosas son Yael López, José Luis Quirós, Randall Cordero y Leonardo Alfaro, quienes no estarán para este torneo al ser lesiones de larga duración.