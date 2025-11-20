Leonardo Vargas dice que sí hubo filtraciones de alineaciones, convocatorias y lo que se habla en reuniones del Comité Ejecutivo

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, asegura que dentro de la Fedefútbol sí se han estado dando filtraciones, no solo de alineaciones y convocatorias, sino de lo que se habla en reuniones del Comité Ejecutivo.

El mandatario de Cartaginés no sabe quién es la persona que está haciendo esto, ni tampoco tiene claro el motivo, pero sí afirma que está sucediendo.

“Sí creo que se dan, lo que se habla en el Comité, que sale a la luz antes de tiempo, pero no podría decir quién pueda ser, pero sí se da. Nos pasó varias veces que no había comenzado a hablar el vocero y ya había cosas en la prensa”, aseguró don Leonardo a La Teja.

Sobre el motivo de esto, el presidente brumoso no sabe por qué será.

“No sé qué los puede mover a hacer cosas como esas pues se está en una institución y con eso perjudican las cosas un poco. Tal vez no sea tanto el perjuicio, ya que después se iban a decir, pero no sé la intención, si será que por una primicia les pagan algo”.

“Usted visualiza los que están ahí y uno dice que no se van a prestar a eso por algo económico, pero no sabría decir el porqué, pero que se da, se da”, aseguró Vargas.