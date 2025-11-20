¿Hubo manoseos en las convocatorias del Piojo Herrera? Esto dice Leo Vargas

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, y parte del Comité Ejecutivo, siempre fue un crítico del proceso de Miguel Herrera al mando de la Selección Nacional, asegurando que en las convocatorias hubo influencias en los llamados.

El presidente de Cartago, conversó con La Teja y se le cuestionó sobre su opinión en cuanto a las convocatorias y su pensar sobre si se podría hablar de manoseos por parte de terceros.

Leonardo Vargas comentó sobre posibles influencias de otros en llamados de la Selección Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

“Sí, no sé si directamente se podría decir que llámeme a este y a este, pero sí influían mucho de que el que estuviera hablando representara a un equipo”, comentó don Leo en la entrevista con La Teja.

Costa Rica quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026 tras empatar con Honduras y quedar sin opciones de ni siquiera poder disputar un repechaje el próximo año.

Más temprano, en entrevista con Teletica radio, Vargas había señalado a Jafet Soto como la persona que el habla al oído a Osael Maroto a la hora de tomar decisiones sobre fútbol.

“Para mí es Jafet Soto, en los últimos dos años quien le habla a Osaél Maroto, el director deportivo, entrenador, pasa mucho por Jafet, él nos ha demostrado ser exitoso en el fútbol así que es lógico”, dijo Leonardo Vargas en Teletica Radio.