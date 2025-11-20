Leonardo Vargas señaló a su parecer al principal responsable del fracaso de la Selección

Además de la evidente salida del Piojo Herrera por eliminación de Costa Rica del mundial, Leonardo Vargas fue tajante con pedir la renuncia de Ignacio Hierro.

Hierro es el director de selecciones nacionales, y para Leo Vargas, este debe irse ya junto al técnico azteca.

LEA MÁS: Leonardo Vargas reveló quién le habla al oído a Osael Maroto para tomar decisiones

“Yo lo que sí espero es que renuncie el director de selecciones nacionales, creo que es el máximo responsable de lo que pasó, incluso más que Miguel Herrera”, dijo el mandatario de Cartaginés en una entrevista con La Teja.

Leonardo Vargas pidió la renuncia de Ignacio Hierro. (Rafael Pacheco Granados)

El entrenador mexicano, ya no tiene contrato debido a que al quedar fuera del Mundial del Norteamérica 2026, dicho ligamen expiraba, en cambio Hierro, no depende de un contrato como tal, por lo que deberá renunciar o la Federación tomar la decisión de no contar más con sus servicios.