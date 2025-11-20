Deportes

Leonardo Vargas señaló a su parecer al principal responsable del fracaso de la Selección

Sin rodeos, Leonardo Vargas pidió la salida de Ignacio Hierro como director de selecciones nacionales

Por Eduardo Rodríguez

Además de la evidente salida del Piojo Herrera por eliminación de Costa Rica del mundial, Leonardo Vargas fue tajante con pedir la renuncia de Ignacio Hierro.

Hierro es el director de selecciones nacionales, y para Leo Vargas, este debe irse ya junto al técnico azteca.

“Yo lo que sí espero es que renuncie el director de selecciones nacionales, creo que es el máximo responsable de lo que pasó, incluso más que Miguel Herrera”, dijo el mandatario de Cartaginés en una entrevista con La Teja.

Leonardo Vargas pidió la renuncia de Ignacio Hierro. (Rafael Pacheco Granados)

El entrenador mexicano, ya no tiene contrato debido a que al quedar fuera del Mundial del Norteamérica 2026, dicho ligamen expiraba, en cambio Hierro, no depende de un contrato como tal, por lo que deberá renunciar o la Federación tomar la decisión de no contar más con sus servicios.

05/11/2025, San José, Museo de Arte Costarricense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Osael Marot y el Gerente Deportivo de la federación Ignacio Hierro presentan a la nueva entrenadora de la selecci'on mayor femenina de Costa Rica Linsay Camila y el asistente técnico Conrado Vieira.
Leo Vargas pidió la salida de Ignacio Hierro. (Jose Cordero/José Cordero)
