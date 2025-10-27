Deportes

Johan Venegas fue operado tras lesionarse ante Herediano y esto dicen en el club

El delantero del Club Sport Cartaginés Johan Venegas, fue sometido a una cirugía en la clavícula

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El sábado anterior, Johan Venegas, jugador del Cartaginés, sufrió una lesión que lo dejó fuera del viaje a Honduras para el repechaje ante Motagua. Incluso, tuvo que ser llevado al hospital durante el encuentro ante Herediano.

El delantero brumoso fue operado con éxito, según informó el equipo blanquiazul en sus redes sociales, tras sufrir una luxación de clavícula.

LEA MÁS: Johan Venegas debió ser traslado al hospital al salir de juego entre Herediano y Cartaginés

Tras la intervención quirúrgica de este domingo, su evolución será la que marque su regreso a las canchas, según mencionó Cartago en su comunicado.

Cartaginés presentó a Johan Venegas y Everardo Rubio
Johan Venegas fue operado con éxito este domingo tras su lesión ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La operación salió muy bien. Gracias a Dios, a los médicos y enfermeros por su don”, expresó el Cachetón en su perfil de Instagram.

LEA MÁS: Ricardo Blanco rompe en llanto tras volver a la cancha con Saprissa: “Pensé en el retiro”

Además, el atacante del Club Sport Cartaginés aseguró que su regreso será en un abrir y cerrar de ojos.

Johan Venegas fue traslado al hospital tras lesionarse en el partido entre Herediano y Cartaginés.
Johan Venegas fue traslado al hospital tras lesionarse en el partido entre Herediano y Cartaginés. (Joseph Fonseca Cabalceta/Joseph Fonseca)

Los brumosos volverán a acción este martes en horas de la noche cuando visiten al Motagua por el repechaje para buscar el boleto a la Concacaf Champions Cup.

En dicha serie llevan ventaja mínima de un tanto, luego de ganar 1-0 en el Fello Meza la semana anterior. Por campeonato nacional, los azules reciben a San Carlos el domingo a las 11 de la mañana, por la fecha número 15 del certamen.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
CartaginésJohan Venegas
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.