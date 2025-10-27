Johan Venegas fue operado tras lesionarse ante Herediano y esto dicen en el club

El sábado anterior, Johan Venegas, jugador del Cartaginés, sufrió una lesión que lo dejó fuera del viaje a Honduras para el repechaje ante Motagua. Incluso, tuvo que ser llevado al hospital durante el encuentro ante Herediano.

El delantero brumoso fue operado con éxito, según informó el equipo blanquiazul en sus redes sociales, tras sufrir una luxación de clavícula.

Tras la intervención quirúrgica de este domingo, su evolución será la que marque su regreso a las canchas, según mencionó Cartago en su comunicado.

Johan Venegas fue operado con éxito este domingo tras su lesión ante Herediano.

“La operación salió muy bien. Gracias a Dios, a los médicos y enfermeros por su don”, expresó el Cachetón en su perfil de Instagram.

Además, el atacante del Club Sport Cartaginés aseguró que su regreso será en un abrir y cerrar de ojos.

Johan Venegas fue traslado al hospital tras lesionarse en el partido entre Herediano y Cartaginés.

Los brumosos volverán a acción este martes en horas de la noche cuando visiten al Motagua por el repechaje para buscar el boleto a la Concacaf Champions Cup.

En dicha serie llevan ventaja mínima de un tanto, luego de ganar 1-0 en el Fello Meza la semana anterior. Por campeonato nacional, los azules reciben a San Carlos el domingo a las 11 de la mañana, por la fecha número 15 del certamen.