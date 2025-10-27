Ricardo Blanco rompe en llanto tras volver a la cancha con Saprissa: “Pensé en el retiro”

Ricardo Blanco, defensor del Deportivo Saprissa, volvió a las canchas, luego de más de dos años de una dura lesión y su milagro emocionó al saprissismo y al país.

Richi, como es conocido por sus compañeros, no pudo contener las lágrimas y más que emocionado confesó que pensó en el retiro, pero su familia y la fe en Dios lo mantuvieron en pie.

Blanco estuvo pocos minutos, en el juego de este domingo entre Saprissa y Puntarenas FC, pero disfrutó al máximo el tiempo en el que estuvo en la grama. El jugador de 36 entró al 86, en lugar del lateral Kenay Myrie.

El defensor Ricardo Blanco volvió a jugar con Saprissa, luego de dos años de una dura lesión. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

LEA MÁS: Ricardo Blanco dio un testimonio que llega al corazón tras volver a jugar con Saprissa luego de dos años lesionado

“Estoy feliz, contento, agradecido con Dios. Lo disfruté al máximo, más con el apoyo de mis compañeros, del cuerpo técnico y, sobre todo, de mi familia que estuvo ahí siempre, apoyándome y luchando.

“Y, gracias a la afición, porque la verdad fue increíble. Se me vinieron las lágrimas, muchas cosas a la mente, pero es parte del proceso, es un milagro y aquí estoy y lo quiero disfrutar”, dijo el defensor con la voz entrecortada.

Ricardo Blanco comentó que hoy entró en la convocatoria de Vladimir Quesada. Facebook Saprissa. ( Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

Ricardo Blanco y la felicidad de volver a la cancha

Recordemos que Ricardo sufrió, mediados del 2023, una lesión en el tobillo derecho y tuvo que pasar por el quirófano en siete ocasiones. En el camino contrajo una bacteria y en febrero fue su última operación.

Luego del encuentro entre morados y porteños, que cerró con resultado 2-1 a favor de los saprissistas, Ricardo conversó con los medios y al lado de su hija Antonella abrió su corazón para hablar de este proceso.

Un Ricardo Blanco emocionado habló de su regreso a Saprissa

“De todo esto rescato los momentos difíciles, en donde me quedaba sin fuerzas, cuando después de una operación me querían dar terapia y yo decía que no. Son momentos de dolor y hoy día lo disfruto, porque sé que Dios me estaba preparando para algo y me enseñó muchas cosas durante el camino”, manifestó.

LEA MÁS: Erick Lonis despejó las dudas: así está la situación con Warren Madrigal y Saprissa

Ricardo Blanco entró a la cancha en lugar de Kenay Myrie. Facebook Saprissa. ( Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

El jugador se enteró este domingo de que sería tomado en cuenta para el duelo contra los chuchequeros.

“La noticia la recibí hoy (domingo) por la mañana. Veníamos con la mayor ilusión y cuando recibí la noticia, fue algo muy lindo, una emoción; con solo ponerme la camiseta sentí muchas cosas, pero lo más importante es, pies en la tierra y, sobre todo, dándole gracias a Dios, quien fue el que me dio la fe, la resiliencia y la lucha.

LEA MÁS: Esposa de Ricardo Blanco habla del calvario que sufre su marido tras casi dos años sin jugar

“No sé si son señales, pero lo sentía, me levanté acelerado, con ansiedad. No sé si fue Dios que me encendió esa lucecita, pero lo sentía, que hoy iba a entrar en convocatoria; se lo dije a mi hija (Antonella), a mi esposa (Brenda). No sabía que iba a tener minutos”, añadió.

Ricardo Blanco sufrió una lesión en el tobillo derecho, a mediados del 2023. Facebook Saprissa. ( Facebook Saprissa. /Facebook Saprissa.)

- ¿Cómo reaccionó al saber que fue convocado por Vladimir Quesada?

“Me quebré, tengo que ser valiente y decir que me quebré, lloré, porque fueron muchas cosas. Y fue algo increíble, fue un sueño volver a estar en una lista, volver a entrar al estadio con el uniforme de la institución que amo.

“Cuando me dieron el alta, sentí, primero, felicidad, tranquilidad, porque fue un momento de oscuridad y siempre, a pesar de que uno no entiende, Dios siempre da la luz. Y hoy fue un sueño, me sentí como un niño debutando y lo disfruté, feliz, contento, pero con muchas enseñanzas de lo que nos da Dios”, comentó.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas asegura que se va en paz del Saprissa y habló de sus nuevos proyectos

Ricardo Blanco y los duros momentos

Ricardo relató los duros momentos que vivió en este tiempo.

“Lo más difícil es darnos cuenta de lo simple que, a veces, no valoramos lo simple, un saludo, el llevarnos el bocado a nuestras bocas. A veces, damos todo eso por sentado y Dios nos enseña que con solo levantarnos tenemos que darle gracias.

Ricardo Blanco jugó contra Puntarenas FC. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Y todos somos personas antes de periodistas, antes de futbolistas y, a veces, nos olvidamos de lo más simple: que somos seres humanos”, expresó.

LEA MÁS: Vladimir Quesada alzó la voz contra una decisión de la que se opone rotundamente

Además, Blanco no escondió que, en medio del proceso, la palabra retiro le pasó por la mente en algunas ocasiones.

“Muchas, la verdad. No puedo mentir y decir que nunca; fueron muchas, pero tuve a mi esposa y a mi hija, que siempre estuvieron ahí. Personas, ángeles que Dios me puso en el camino, que me decían que nunca me rindiera, y hoy día le debo mucho a Él”, dijo.

El jugador contó que este domingo vivió emociones similares a las de su debut, pero este regreso lo hizo valorar muchas cosas.

“Son momentos muy parecidos, con emoción, pero tal vez, cuando uno es joven, no valora cada momento. Hoy valoré el poder ponerme los tacos, el ponerme la camisa, valoré con solo poder calentar, donde antes uno no valoraba eso.

“Así que hoy día valoro cada entrenamiento, porque a veces, nos quejamos por un trabajo, por tener que levantarnos, por tener que hacer un esfuerzo, y la queja no deja nada. Y soy morado de corazón, la institución me protegió, me cuidó esos dos años porque fueron momentos difíciles y ahí estuvieron mis compañeros, el cuerpo técnico, así que agradecido con ellos”, afirmó.

LEA MÁS: Ricardo Blanco muestra las impresionantes suturas de su más reciente cirugía