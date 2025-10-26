Torneo Nacional

Vladimir Quesada alzó la voz contra una decisión de la que se opone rotundamente

Vladimir Quesada se molestó con un detalle específico tras la victoria de Saprissa ante Puntarenas FC

Por Sergio Alvarado

La victoria de Saprissa ante Puntarenas FC dejó muy complacido a Vladimir Quesada, técnico morado; sin embargo hubo un detalle que lo molestó y por el cual se quejó: el horario del partido.

Vla afirmó que jugar a las 11 a.m., en condiciones de calor como las que se dieron este domingo, perjudica mucho al juego y no quiere que les vuelvan a programas juegos en esa hora.

Deportivo Saprissa contra Puntarenas FC por la jornada 14, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Para Vladimir Quesada es muy perjudicial jugar antes de las 4 p.m en Costa Rica (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Hay una enorme cantidad de estudios, de diversos tipos, que respaldan lo que digo y no estoy pensando solo en mi equipo, lo estoy haciendo en los rivales. En el clima que presenta nuestro país, creo que no debería ser permitido jugar antes de las 4 p.m., en ningún lugar.

“Debemos aprender de otras latitudes, por eso en Europa y Sudamérica se juega después de esa hora, porque vamos a ver partidos con mucha más dinámica”, dijo.

Vladimir Quesada hizo autocrítica

Para Quesada, su equipo, a pesar de la victoria, aún tiene cosas por mejorar y trabajar duro.

Deportivo Saprissa contra Puntarenas FC por la jornada 14, torneo de apertura 2025 Liga Promerica
Vladimir Quesada reconoció que Puntarenas FC le quitó el balón a Saprissa en algunos ratos del partido. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Jugamos un partido contra un equipo sumamente difícil, que está haciendo las cosas bien desde hace rato, por grandes momentos del juego dividimos la pelota y nos la quitó. Tenemos mucho que mejorar en todo aspecto, ofensivo, defensivo, en posesión de pelota, en organización”.

“Nunca dejaremos de trabajar, pero tampoco alcanzaremos la perfección, pero vamos a buscarla, aunque el 100% no estará nunca”, comentó.

Vladimir QuesadaSaprissaPuntarenas FC
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

