Vladimir Quesada alzó la voz contra una decisión de la que se opone rotundamente

La victoria de Saprissa ante Puntarenas FC dejó muy complacido a Vladimir Quesada, técnico morado; sin embargo hubo un detalle que lo molestó y por el cual se quejó: el horario del partido.

Vla afirmó que jugar a las 11 a.m., en condiciones de calor como las que se dieron este domingo, perjudica mucho al juego y no quiere que les vuelvan a programas juegos en esa hora.

LEA MÁS: Saprissa recuperó la sonrisa tras la amargura del clásico y le mete presión a Alajuelense en el liderato

Para Vladimir Quesada es muy perjudicial jugar antes de las 4 p.m en Costa Rica (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Hay una enorme cantidad de estudios, de diversos tipos, que respaldan lo que digo y no estoy pensando solo en mi equipo, lo estoy haciendo en los rivales. En el clima que presenta nuestro país, creo que no debería ser permitido jugar antes de las 4 p.m., en ningún lugar.

“Debemos aprender de otras latitudes, por eso en Europa y Sudamérica se juega después de esa hora, porque vamos a ver partidos con mucha más dinámica”, dijo.

LEA MÁS: Ricardo Blanco dio un testimonio que llega al corazón tras volver a jugar con Saprissa luego de dos años lesionado

Vladimir Quesada hizo autocrítica

Para Quesada, su equipo, a pesar de la victoria, aún tiene cosas por mejorar y trabajar duro.

Vladimir Quesada reconoció que Puntarenas FC le quitó el balón a Saprissa en algunos ratos del partido. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Jugamos un partido contra un equipo sumamente difícil, que está haciendo las cosas bien desde hace rato, por grandes momentos del juego dividimos la pelota y nos la quitó. Tenemos mucho que mejorar en todo aspecto, ofensivo, defensivo, en posesión de pelota, en organización”.

“Nunca dejaremos de trabajar, pero tampoco alcanzaremos la perfección, pero vamos a buscarla, aunque el 100% no estará nunca”, comentó.

LEA MÁS: Histórico seleccionado nacional le lanzó un duro filazo a Kendall Waston en media transmisión