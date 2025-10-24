Alan Kelso: el poderoso empresario que vuelve al Saprissa y su peso en el mundo de los negocios

Alan Kelso es un nombre que suena ajeno en el fútbol tico, pero si buscamos su experiencia empresarial, es una figura muy influyente en Costa Rica y reconocida en el extranjero.

El empresario de 67 años es quien compró a Juan Carlos Rojas sus acciones en el Deportivo Saprissa, club del que no es ajeno, pues fue uno de sus accionistas cuando Horizonte Morado asumió la administración de la institución en 2011.

Su paso anterior por Saprissa y la Fundación Saprissa

Los morados en el 2012 lo presentaron como integrante de la junta directiva de la “Fundación Saprissa”, un proyecto que creó Horizonte Morado con el fin de “mejorar el rendimiento de sus equipos de fútbol, las condiciones del estadio y la estructura interna, y generar valor económico y social”.

El empresario Alan Kelso (anteojos de aro dorado) compró las acciones de Juan Carlos Rojas en el Saprissa. (Facebook Saprissa/Facebook Saprissa)

“La Junta Directiva la conforma un equipo con amplio conocimiento y experiencia en temas de Responsabilidad Social Empresarial. Está integrado por Juan Carlos Rojas, Alan Kelso, Roberto Artavia, Carmen Mayela Fallas y Edgar Zurcher, quien es el presidente. Además, se nombró a Fanny Villalobos como directora ejecutiva”, publicaron entonces en su página de Facebook.

No hay precisión ni claridad en qué momento exacto el señor Kelso dejó el Saprissa en su primera etapa, pero lo hizo de manera inadvertida, pues su nombre era poco mediático al lado de otros como Juan Carlos Rojas, René Picado, Alberto Raven o Edgar Zurcher.

Trayectoria empresarial en Costa Rica

Lejos de esa relación con los morados, Kelso es un empresario con una vida muy activa en Costa Rica, especialmente en los sectores hotelero, turístico y como presidente del Consejo Directivo de la Universidad EARTH, cuya sedes están en Guácimo y Liberia.

“El señor Kelso es el presidente de Ecodesarrollo Papagayo S.A., el presidente y CEO del Sinergo Development Group, así como el CEO de Desarrollos NHD S.A., Hotelera Cali S.A., Marina de Herradura S.A. y Datagrama Comunicaciones S.A.

“Bajo su dirección fueron desarrollados el Global Industrial Park, la Península Papagayo, el Hotel Marriott Costa Rica, Los Sueños Marriott Beach & Resort, Hyatt Place Hotel y el Hyatt Andaz en Papagayo. Adicional a su participación en la Junta Directiva de la Universidad EARTH, aporta a la Asociación Creciendo Juntos para el desarrollo de Guanacaste”, destaca el sitio web de la universidad.

El empresario Alan Kelso es el presidente de la junta directiva de la Universidad EARTH. (Universidad Earth/Universidad Earth)

Un empresario de alto perfil y conexiones relevantes

En esa casa de estudios comparte junta directiva con nombres de gran peso, como el científico Franklin Chang Díaz o el empresario Francis Durman, uno de los más influyentes en Costa Rica y Latinoamérica.

En su página de LinkedIn, es definido por otros empresarios como un “gran visionario y mente para los negocios, inteligente, con gran sentido práctico y habilidad de tener buen juicio”.

Además, algunos medios han relacionado a Kelso con René Picado, presidente de Teletica, con quien tendría una relación cercana a nivel personal y de negocios. Teletica es una de las empresas que posee acciones en el Saprissa.